Большая Покровская вошла в число самых дорогих торговых улиц России Экономика

Фото: Кира Мишина

Улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде заняла шестую строчку в рейтинге самых дорогих торговых локаций России, не включая Москву и Санкт-Петербург. По данным консалтинговой группы SRG, аренда одного квадратного метра здесь обходится в среднем в 31 тысячу рублей в год, пишет "РБК Недвижимость".

Исследование охватило 57 городов с развитым сегментом уличной торговли, включая 14 городов-миллионников. В расчет брались только помещения, доступные для аренды, а все цены указаны с учетом НДС.

Лидером рейтинга стала улица Навагинская в Сочи. В наиболее популярных точках ставка аренды достигает 100 тысяч рублей за квадратный метр в год, а средний показатель по всей улице составил 58 тысяч рублей.

На второй позиции оказался проспект Ямашева в Казани, где средняя ставка аренды составляет 40,7 тысячи рублей за квадратный метр в год. Третье место заняла Красная улица в Краснодаре с показателем 34 тысячи рублей.

Также в пятерку самых дорогих торговых улиц вошли улица Цюрупы в Уфе (33 тысячи рублей за кв.м.) и Красный проспект в Новосибирске (32,9 тысячи рублей за кв.м.).

По словам экспертов, спрос на коммерческую недвижимость в ключевых торговых точках остается стабильно высоким. Вакантность в таких локациях минимальна, а рост ставок объясняется ограниченным предложением и высоким интересом со стороны арендаторов.

В начале 2025 года площадь Свободы вошла в топ-3 самых дорогих торговых улиц России.