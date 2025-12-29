Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 декабря 2025 09:46Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники
27 декабря 2025 16:41Анимационный ролик поможет нижегородцам делать безопасные покупки в интернете
27 декабря 2025 13:03Нижегородские власти прокомментировали ситуацию на Починковском конезаводе
27 декабря 2025 11:10"Красное Сормово" проводит ходовые испытания нового сухогруза на Волге
27 декабря 2025 10:42Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности
26 декабря 2025 18:15Инфляция снизилась до 6,5% за ноябрь в Нижегородской области
26 декабря 2025 17:30Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк
26 декабря 2025 14:48Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона
26 декабря 2025 14:43Проект набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу
26 декабря 2025 13:43Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10%
Экономика

Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники

29 декабря 2025 09:46 Экономика
Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские торговые центры изменят часы работы и перейдут на сокращённый график в новогодние праздники. Изменения коснутся в основном 31 декабря и 1 января. Уже со 2 января большинство ТЦ вернётся к привычному режиму работы. Рассказываем, как будут работать магазины и развлекательные площадки с 31 декабря по 11 января.

В торговом центре "Мега" 31 декабря двери для посетителей будут открыты до 18:00. В первый день нового года работа возобновится с 14:00 и продлится до 22:00. Со 2 января ТЦ вернётся к стандартному расписанию.

ТРК "Небо" 31 декабря будет работать до 20:00. В этот день магазины комплекса будут открыты с 10:00 до 20:00, супермаркет — с 08:00 до 20:00, а кинотеатр — с 10:00 до 20:00. На следующий день, 1 января, торговые точки комплекса начнут принимать посетителей с 14:00 и будут работать до 22:00. Супермаркет откроется в 14:00 и закроется в 23:00. Кинотеатр будет работать с 10:00 утра до часа ночи.

ТРЦ "Океанис" также перейдёт на праздничный режим. 31 декабря торговые точки будут открыты с 10:00 до 19:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00. С 2 января центр вернётся к привычному графику — с 10:00 до 22:00. Супермаркет в "Океанисе" 31 декабря будет работать с 07:00 до 22:00, а 1 января — с 10:00 до 23:30.

ТЦ "Республика" завершит работу 31 декабря в 18:00, при этом супермаркет будет работать до 22:00. 1 января ТЦ будет закрыт, но супермаркет откроется с 10:00 до 23:00. 

ТЦ "Жар-птица" 31 декабря будет открыт с 08:00 до 18:00. 1 января — выходной день.

ТЦ "Рио" 31 декабря будет работать до 20:00. В первый день нового года откроются только кинотеатр и продуктовый магазин, остальные торговые точки останутся закрытыми. 

ТРЦ "Седьмое небо" 31 декабря ограничит работу: магазины будут открыты с 10:00 до 18:00, супермаркет — с полуночи до 20:00, кинотеатр — с 10:00 до 20:00 (последний сеанс начнётся в 18:00), тренажёрный зал — с 09:00 до 18:00, а "Максидом" — с 08:00 до 20:00.

1 января в "Седьмом небе" торговые точки начнут работать с 14:00 и будут открыты до 22:00. Супермаркет откроется в полдень и будет работать до 00:50. Кинотеатр начнёт показы с 11:00 и завершит работу в 03:30 следующего дня. Фитнес-клуб и "Максидом" в этот день будут закрыты.

ЦУМ 31 декабря будет работать с 09:00 до 19:00. 1 января — выходной.

Универмаг "Сормовские зори" 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00. В первый день нового года здесь выходной.

ТРК "Золотая Миля" 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной.

ТРК "Фантастика" завершит работу 31 декабря в 18:00. 1 января торговый комплекс откроется в 14:00 и будет работать до 22:00.

ТЦ "Муравей" завершит работу в канун Нового года в 19:00. 1 января здесь будет выходной.

Ранее стал известен режим работы почты, банков, больниц и других учреждений в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Торговля Торговый центр
Поделиться:
Новости по теме
28 декабря 2025 10:12Нижегородские медики напомнили, какие новогодние развлечения приводят в больницу
27 декабря 2025 15:46Как будут работать нижегородские почтовые отделения в новогодние праздники
26 декабря 2025 12:19Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь
25 декабря 2025 07:07Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных