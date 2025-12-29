Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские торговые центры изменят часы работы и перейдут на сокращённый график в новогодние праздники. Изменения коснутся в основном 31 декабря и 1 января. Уже со 2 января большинство ТЦ вернётся к привычному режиму работы. Рассказываем, как будут работать магазины и развлекательные площадки с 31 декабря по 11 января.

В торговом центре "Мега" 31 декабря двери для посетителей будут открыты до 18:00. В первый день нового года работа возобновится с 14:00 и продлится до 22:00. Со 2 января ТЦ вернётся к стандартному расписанию.

ТРК "Небо" 31 декабря будет работать до 20:00. В этот день магазины комплекса будут открыты с 10:00 до 20:00, супермаркет — с 08:00 до 20:00, а кинотеатр — с 10:00 до 20:00. На следующий день, 1 января, торговые точки комплекса начнут принимать посетителей с 14:00 и будут работать до 22:00. Супермаркет откроется в 14:00 и закроется в 23:00. Кинотеатр будет работать с 10:00 утра до часа ночи.

ТРЦ "Океанис" также перейдёт на праздничный режим. 31 декабря торговые точки будут открыты с 10:00 до 19:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00. С 2 января центр вернётся к привычному графику — с 10:00 до 22:00. Супермаркет в "Океанисе" 31 декабря будет работать с 07:00 до 22:00, а 1 января — с 10:00 до 23:30.

ТЦ "Республика" завершит работу 31 декабря в 18:00, при этом супермаркет будет работать до 22:00. 1 января ТЦ будет закрыт, но супермаркет откроется с 10:00 до 23:00.

ТЦ "Жар-птица" 31 декабря будет открыт с 08:00 до 18:00. 1 января — выходной день.

ТЦ "Рио" 31 декабря будет работать до 20:00. В первый день нового года откроются только кинотеатр и продуктовый магазин, остальные торговые точки останутся закрытыми.

ТРЦ "Седьмое небо" 31 декабря ограничит работу: магазины будут открыты с 10:00 до 18:00, супермаркет — с полуночи до 20:00, кинотеатр — с 10:00 до 20:00 (последний сеанс начнётся в 18:00), тренажёрный зал — с 09:00 до 18:00, а "Максидом" — с 08:00 до 20:00.

1 января в "Седьмом небе" торговые точки начнут работать с 14:00 и будут открыты до 22:00. Супермаркет откроется в полдень и будет работать до 00:50. Кинотеатр начнёт показы с 11:00 и завершит работу в 03:30 следующего дня. Фитнес-клуб и "Максидом" в этот день будут закрыты.

ЦУМ 31 декабря будет работать с 09:00 до 19:00. 1 января — выходной.

Универмаг "Сормовские зори" 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00. В первый день нового года здесь выходной.

ТРК "Золотая Миля" 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной.

ТРК "Фантастика" завершит работу 31 декабря в 18:00. 1 января торговый комплекс откроется в 14:00 и будет работать до 22:00.

ТЦ "Муравей" завершит работу в канун Нового года в 19:00. 1 января здесь будет выходной.

