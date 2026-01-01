Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 января 2026 12:52Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь
01 января 2026 11:24Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 17:20Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе
31 декабря 2025 17:07Двое чуть не сгорели заживо под Новый год в Нижегородской области
31 декабря 2025 14:05Полиция задержала рецидивиста за серию краж в Лукояновском округе
31 декабря 2025 12:5417 случаев нелегальной продажи пиротехники выявили в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 10:09Невыплата заработной платы сотруднику фирмы в Выксе привела к уголовному делу
30 декабря 2025 19:40Роструд изучает обстоятельства ДТП с фурами в Воротынском округе
30 декабря 2025 17:43Водитель "Лады Приоры" разбился насмерть в ДТП около Починок
30 декабря 2025 15:38Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца
Происшествия

Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь

01 января 2026 12:52 Происшествия
Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде четверо несовершеннолетних были госпитализированы с алкогольным отравлением. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, выразив недоумение по поводу произошедшего и задавшись вопросом о степени ответственности взрослых.

Возраст пострадавших — от 3 до 16 лет.

Кроме того, еще одна девочка пострадала из-за неосторожного обращения с пиротехникой — хлопушка ударила ее в глаз, в результате чего был диагностирован ушиб глазного яблока.

Всего в праздничную ночь бригады скорой помощи доставили в больницы Нижнего Новгорода 15 детей.

Ранее сообшалось, что 11 малышей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Дети Здоровье
Поделиться:
Новости по теме
01 января 2026 12:19Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"
01 января 2026 09:39Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы
29 декабря 2025 10:59Врачи дали советы, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных