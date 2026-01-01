Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде четверо несовершеннолетних были госпитализированы с алкогольным отравлением. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, выразив недоумение по поводу произошедшего и задавшись вопросом о степени ответственности взрослых.
Возраст пострадавших — от 3 до 16 лет.
Кроме того, еще одна девочка пострадала из-за неосторожного обращения с пиротехникой — хлопушка ударила ее в глаз, в результате чего был диагностирован ушиб глазного яблока.
Всего в праздничную ночь бригады скорой помощи доставили в больницы Нижнего Новгорода 15 детей.
Ранее сообшалось, что 11 малышей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области.
