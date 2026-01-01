Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В канун Нового года нижегородские рестораторы устроили настоящий праздник для маленьких пациентов, которые встречали 2026 год не дома, а в больничных стенах. Об этом сообщил главред медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, несмотря на то, что к 31 декабря из стационаров выписывают до 90% пациентов, остаются те, кому домой попасть не удаётся. Среди них — дети, проходящие непрерывный курс химиотерапии. Их новогодняя ночь проходит не у ёлки, а под капельницей. Рядом — родители, которые не отходят ни на шаг.

Именно к этим детям в самый канун праздника пришло новогоднее чудо — нижегородские рестораторы привезли в больницу праздничный ужин. В меню вошли рождественский пирог, диетический салат оливье, щучьи битки с мятым картофелем, медовик, мандарины, сок и подарок от бренда "Хохлома".

Никонов добавил, что в больничной палате тоже загадывают новогдние желания, но там они звучат особенно искренне. Здесь не мечтают о салютах и игрушках — только о том, чтобы рядом была мама, чтобы болезнь отступила, и чтобы следующий Новый год прошел дома.

