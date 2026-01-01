Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество
Общество

Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы

01 января 2026 09:39 Общество
Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В канун Нового года нижегородские рестораторы устроили настоящий праздник для маленьких пациентов, которые встречали 2026 год не дома, а в больничных стенах. Об этом сообщил главред медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, несмотря на то, что к 31 декабря из стационаров выписывают до 90% пациентов, остаются те, кому домой попасть не удаётся. Среди них — дети, проходящие непрерывный курс химиотерапии. Их новогодняя ночь проходит не у ёлки, а под капельницей. Рядом — родители, которые не отходят ни на шаг.

Именно к этим детям в самый канун праздника пришло новогоднее чудо — нижегородские рестораторы привезли в больницу праздничный ужин. В меню вошли рождественский пирог,  диетический салат оливье, щучьи битки с мятым картофелем,  медовик, мандарины,  сок и подарок от бренда "Хохлома".

Никонов добавил, что в больничной палате тоже загадывают новогдние желания, но там они звучат особенно искренне. Здесь не мечтают о салютах и игрушках — только о том, чтобы рядом была мама, чтобы болезнь отступила, и чтобы следующий Новый год прошел дома.

Ранее в региональном минздраве рассказали, как в новогодние праздники будут работать медицинские учреждения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

больницы Дети Новый год
