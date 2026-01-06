Более 20 тысяч кв.м асфальта обновили в Приокском районе в 2025 году Общество

Более 20 тысяч квадратных метров асфальта обновили в Приокском районе Нижнего Новгорода в 2025 году в рамках масштабного ремонта дорог. Об этом рассказали в районной администрации.

Работы прошли на главных улицах: Анкудиновском шоссе, Академика Сахарова, 40 лет Победы, Шатковской, Жукова и других. Заодно заасфальтировали пешеходные дорожки на Корейской и Лбищенской.

По просьбам местных жителей отремонтировали внутридворовые проезды у дома №180 на проспекте Гагарина и у дома №2 на улице Арсеньева. Также обновили и расширили разворотные площадки в микрорайоне Цветы и поселке Черепичном — теперь общественный транспорт разворачивается без проблем.

По словам главы района Михаила Шатилова, после ремонта улицы Цветочной в микрорайоне Цветы по маршруту начали курсировать электробусы. На участке не только уложили 1000 квадратных метров асфальта, но и восстановили 1200 квадратных метров тротуара, установили бордюры, новую остановку и уличное освещение.

В рамках развития транспортной инфраструктуры в районе установили четыре "умные" остановки. Они появились на остановках "Мыза", "улица Батумская", "Микрорайон Караваиха" и "Щелоковский хутор".

Новые павильоны оборудованы всем необходимым: информационными табло, видеокамерами, освещением, расписанием маршрутов, остеклением из нержавеющей стали, скамейками, водоотводами и удобными съездами для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на нанесение разметки в 2026 году выделят более 31 млн рублей.