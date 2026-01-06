Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Более 10 тонн гуманитарного груза отправили в преддверии Нового года в зону СВО

06 января 2026 10:35 Общество
Более 10 тонн гуманитарного груза отправили в преддверии Нового года в зону СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Нового года жители Автозаводского района передали более 10 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО. В составе груза: средства личной гигиены, медикаменты, продукты питания, окопные свечи и теплые вещи, а также письма и открытки с поздравлениями. Сбор и отправка организованы при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

«Мы очень хотим, чтобы ребята, которые находятся на передовой, почувствовали праздник. Автозаводцы от мала до велика объединились, чтобы собрать новогодние подарки нашим бойцам. Желаем каждому крепчайшего здоровья и скорейшего возвращения домой», – отметил член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Солдатенков.

К инициативе присоединились образовательные учреждения района, общественные и волонтерские организации и депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.

«Огромное спасибо всем, кто помогает нашим военным приближать победу, делает всё возможное, чтобы они чувствовали поддержку земляков. В преддверии Нового года особенно хочется подарить праздничное настроение бойцам, которые находятся далеко от родного дома. Пусть наши посылки и детские открытки напомнят ребятам, что здесь в них верят и ждут», – глава администрации Автозаводского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Нагин.

Перед отправкой груза состоялся тожественный митинг. На нём присутствовали сотрудники и воспитанники Центра детского творчества, представители администрации Автозаводского района и местного отделения партии «Единая Россия». Со словами благодарности к собравшимся обратился ветеран СВО Александр Кузьмин.

«Весь этот груз обязательно дойдёт до ребят, находящихся на передовой. Ваша помощь и поддержка для них очень важна. Каждое письмо и каждый маленький подарок, который получает солдат, согревает и даёт понимание, ради чего и кого он идёт в бой. Спасибо за вашу помощь и заботу!», – отметил он.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
