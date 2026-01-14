Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе Общество

Фото: Нижегородский региональный штаб #МЫВМЕСТЕ

Стартовал всероссийский архитектурно-художественный конкурс (12+) на лучшие эскизные проекты мемориалов, посвящённых волонтёрам. Организаторами конкурса выступили экосистема Добро.рф, Министерство науки и высшего образования РФ, Росмолодежь в партнёрстве с арт-кластером «Таврида.Арт» при поддержке правительства Курской области и администрации Краснодарского края. Конкурс проводится в рамках реализации федеральной программы «Обучение служением» и федерального проекта «МЫВМЕСТЕ», которые входят в концепцию нацпроекта «Молодежь и дети».

Участники могут представить свои работы в одной или сразу двух номинациях:

– мемориал добровольцам, содействовавшим выполнению задач специальной военной операции: посвящён тем, кто помогает фронту, поддерживает и оказывает помощь временным переселенцам и мирным жителям Курской области;

– мемориал в честь волонтёров, участвовавших в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе: посвящён тем, кто внёс значительный вклад в ликвидацию последствий ЧС в Анапе и на побережье Чёрного моря.

К участию в конкурсе на лучшие эскизы мемориалов приглашаются студенты и команды до 6 человек из вузов, реализующих программу «Обучение служением»; выпускники вузов и колледжей архитектурных и художественных специальностей; участники и выпускники программ арт-кластера «Таврида» и Академии творческих индустрий «Меганом».

Приём заявок продлится до 28 февраля 2026 года на платформе: Добро.рф. Конкурс пройдёт в несколько этапов: модерация, экспертная оценка профессиональной конкурсной комиссией и открытое онлайн-голосование. Итоги будут подведены до 30 апреля 2026 года.

Победители получат технику для творчества, дипломы и ценные призы, а их проекты лягут в основу реальных мемориалов.

Подать заявку можно на сайте Добро.РФ по ссылке: https://navigator.dobro.ru/measure/21802.

«Нижегородские волонтеры активно включились в помощь бойцам СВО и жителям новых российских территорий. Когда произошла экологическая катастрофа с танкерами в Черном море, волонтерская команда нижегородцев одной из первых отправилась помогать в Краснодарский край. В Курской области мы побывали с гуманитарными миссиями уже четыре раза и планируем новый визит в феврале. Волонтеров не зря называют героями нашего времени. И будущие мемориалы, уверена, станут прекрасным памятником добру и человечности», - рассказала руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Мария Самоделкина.

Только в 2025 году нижегородский региональный штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с «Волонтёрами Победы» и другими партнерами организовал отправку почти 1 340 тонн гуманитарной помощи жителям приграничных территорий и участникам СВО, а также передал 26 единиц транспорта, включая внедорожники и мотоциклы (за последние два года – больше 50 единиц транспорта). Также было организовано 9 гуманитарных миссий: 5 поездок в Анапу, где с декабря 2024 года по март 2025 работали на очистке пляжей и приняли участие в спасении популяции птиц и животных в общей сложности более 500 нижегородцев. Четыре раза группы нижегородских волонтеров ездили помогать восстанавливать жилые дома, социальную инфраструктуру и помогать в ПВР, больницах, на гуманитарных складах в Курскую область.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека.