Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 16:25Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе
14 января 2026 15:45Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде
14 января 2026 15:1866 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список
14 января 2026 15:00Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
14 января 2026 13:54Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале
14 января 2026 13:36Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года
14 января 2026 12:16Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля
14 января 2026 11:53Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
Общество

Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе

14 января 2026 16:25 Общество
Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе

Фото: Нижегородский региональный штаб #МЫВМЕСТЕ

Стартовал всероссийский архитектурно-художественный конкурс (12+) на лучшие эскизные проекты мемориалов, посвящённых волонтёрам. Организаторами конкурса выступили экосистема Добро.рф, Министерство науки и высшего образования РФ, Росмолодежь в партнёрстве с арт-кластером «Таврида.Арт» при поддержке правительства Курской области и администрации Краснодарского края. Конкурс проводится в рамках реализации федеральной программы «Обучение служением» и федерального проекта «МЫВМЕСТЕ», которые входят в концепцию нацпроекта «Молодежь и дети».

Участники могут представить свои работы в одной или сразу двух номинациях:

– мемориал добровольцам, содействовавшим выполнению задач специальной военной операции: посвящён тем, кто помогает фронту, поддерживает и оказывает помощь временным переселенцам и мирным жителям Курской области;

– мемориал в честь волонтёров, участвовавших в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе: посвящён тем, кто внёс значительный вклад в ликвидацию последствий ЧС в Анапе и на побережье Чёрного моря.

К участию в конкурсе на лучшие эскизы мемориалов приглашаются студенты и команды до 6 человек из вузов, реализующих программу «Обучение служением»; выпускники вузов и колледжей архитектурных и художественных специальностей; участники и выпускники программ арт-кластера «Таврида» и Академии творческих индустрий «Меганом».

Приём заявок продлится до 28 февраля 2026 года на платформе: Добро.рф. Конкурс пройдёт в несколько этапов: модерация, экспертная оценка профессиональной конкурсной комиссией и открытое онлайн-голосование. Итоги будут подведены до 30 апреля 2026 года.

Победители получат технику для творчества, дипломы и ценные призы, а их проекты лягут в основу реальных мемориалов.

Подать заявку можно на сайте Добро.РФ по ссылке: https://navigator.dobro.ru/measure/21802.

«Нижегородские волонтеры активно включились в помощь бойцам СВО и жителям новых российских территорий. Когда произошла экологическая катастрофа с танкерами в Черном море, волонтерская команда нижегородцев одной из первых отправилась помогать в Краснодарский край.  В Курской области мы побывали с гуманитарными миссиями уже четыре раза и планируем новый визит в феврале. Волонтеров не зря называют героями нашего времени. И будущие мемориалы, уверена, станут прекрасным памятником добру и человечности», - рассказала руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Мария Самоделкина.

Только в 2025 году нижегородский региональный штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с «Волонтёрами Победы» и другими партнерами организовал отправку почти 1 340 тонн гуманитарной помощи жителям приграничных территорий и участникам СВО, а также передал 26 единиц транспорта, включая внедорожники и мотоциклы (за последние два года – больше 50 единиц транспорта). Также было организовано 9 гуманитарных миссий: 5 поездок в Анапу, где с декабря 2024 года по март 2025 работали на очистке пляжей и приняли участие в спасении популяции птиц и животных в общей сложности более 500 нижегородцев. Четыре раза группы нижегородских волонтеров ездили помогать восстанавливать жилые дома, социальную инфраструктуру и помогать в ПВР, больницах, на гуманитарных складах в Курскую область.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека.

 

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных