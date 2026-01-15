В Сети появился фейк о платном лечении ВИЧ и туберкулёза после исключения из ОМС Общество

В социальных сетях и отдельных СМИ появилась информация о том, что с 1 января 2026 года лечение ВИЧ-инфекции и туберкулёза исключено из программы обязательного медицинского страхования (ОМС), и теперь пациентам придётся самостоятельно оплачивать препараты и медицинские услуги.

Однако, как выяснил 360.ru, информация оказалась фейковым вбросом: эти заболевания никогда не входили в состав ОМС и финансировались за счёт региональных бюджетов и специализированных программ. Поэтому для россиян медицинские услуги останутся бесплатными.

На самом деле, с 1 января 2026 года изменился механизм финансирования медицинских учреждений. Средства на лечение определённых заболеваний будут направляться напрямую из региональных бюджетов, причём с чётким целевым назначением. Как пояснил медицинский юрист Николай Чернышук, россияне продолжат получать необходимые медицинские услуги бесплатно, и доступность лечения социально значимых болезней не изменится.

Специалист уточнил что платным лечение будет для иностранцев, которые являются носителями ВИЧ-инфекции или заболеют туберкулёзом.

Медицинский юрист связал изменение финансирования социально значимых заболеваний с необходимостью защиты от злоупотреблений и снижения нагрузки на бюджет. Но вне зависимости от вида финансирования, это никак не скажется на оказании бесплатной медицинской помощи гражданам по этим заболеваниям.

