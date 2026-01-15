10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 09:00Винодельни включат в сельский туризм Нижегородской области
15 января 2026 08:15Нижегородцам напомнили об ответственности за незаконную заготовку древесины
14 января 2026 20:02Школа №6 в Сергаче открылась после капремонта
14 января 2026 19:45Более 4,5 тысячи обращений поступило в ГУАД от нижегородцев в 2025 году
14 января 2026 18:43Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега
14 января 2026 18:22Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
14 января 2026 17:2816-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры
14 января 2026 17:13Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле
14 января 2026 16:54Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске
Общество

В Сети появился фейк о платном лечении ВИЧ и туберкулёза после исключения из ОМС

14 января 2026 09:11 Общество
В Сети появился фейк о платном лечении ВИЧ и туберкулёза после исключения из ОМС

В социальных сетях и отдельных СМИ появилась информация о том, что с 1 января 2026 года лечение ВИЧ-инфекции и туберкулёза исключено из программы обязательного медицинского страхования (ОМС), и теперь пациентам придётся самостоятельно оплачивать препараты и медицинские услуги.

Однако, как выяснил 360.ru, информация оказалась фейковым вбросом: эти заболевания никогда не входили в состав ОМС и финансировались за счёт региональных бюджетов и специализированных программ. Поэтому для россиян медицинские услуги останутся бесплатными.

На самом деле, с 1 января 2026 года изменился механизм финансирования медицинских учреждений. Средства на лечение определённых заболеваний будут направляться напрямую из региональных бюджетов, причём с чётким целевым назначением. Как пояснил медицинский юрист Николай Чернышук, россияне продолжат получать необходимые медицинские услуги бесплатно, и доступность лечения социально значимых болезней не изменится.

Специалист уточнил что платным лечение будет для иностранцев, которые являются носителями ВИЧ-инфекции или заболеют туберкулёзом.

Медицинский юрист связал изменение финансирования социально значимых заболеваний с необходимостью защиты от злоупотреблений и снижения нагрузки на бюджет. Но вне зависимости от вида финансирования, это никак не скажется на оказании бесплатной медицинской помощи гражданам по этим заболеваниям.

Напомним, что более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОМС СПИД Фейк
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
16 октября 2025 15:00Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году
03 июля 2025 17:21Протезирование зубов призвали добавить в ОМС для пенсионеров и инвалидов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных