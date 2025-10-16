Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году

16 октября 2025 15:00 Общество
Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году

Фото: Полина Зубова

В 2026 году перечень бесплатных медицинских услуг для граждан значительно обновится. Это следует из проекта постановления Минздрава РФ о программе государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2026 год и на плановый период 2027-2028.

Одним из нововведений станет расширение программы репродуктивной диспансеризации женщин. Со следующего года в нее добавят два новых анализа — определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

Также в программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) впервые включат финансирование забора и направления материала для предимплантационного генетического тестирования, а также выявления структурных хромосомных перестроек.

Некоторые изменения коснутся и финансовых нормативов. Так, норматив затрат на диспансеризацию снизится на 2,5% — до 3 123 рублей. В то же время проведение диспансерного наблюдения станет для поликлиник более выгодным: расходы на него увеличат на 15-30% в зависимости от вида заболевания.

Еще впервые установят нормативы объемов медицинской помощи и расходов на вакцинацию против пневмококковой инфекции для пожилых граждан.

Лечение вирусного гепатита С станет доступнее: средняя стоимость терапии сократится почти наполовину — на 44,7%. Это связано с регистрацией новых препаратов-дженериков. При этом общий объем финансирования останется на прежнем уровне — 14,1 млрд рублей.

Кроме того, в 2026 году в программу госгарантий войдут новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Среди них: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря, пищевода и кардии; лапароскопическое гастрошунтирование; трансплантация почки; ряд сложных офтальмологических операций; замена ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора; лапароскопическая продольная резекция желудка и билио-панкреатическое шунтирование; трансплантация островковых клеток поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что нижегородцам-сердечникам стали доступны новые операции в кардиоцентре.

Напомним также, что в областной больнице имени Семашко открылся нефрологический центр.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных