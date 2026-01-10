Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 января 2026 15:23Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году
10 января 2026 14:44Пассажиры двух авиарейсов остаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве
10 января 2026 14:05Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов
10 января 2026 13:33Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей
10 января 2026 13:06Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за три дня
10 января 2026 11:55Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом
10 января 2026 11:20Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году
10 января 2026 10:56Мороз окрепнет в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул
10 января 2026 10:34Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде
10 января 2026 10:07Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью
Общество

Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году

10 января 2026 15:23 Общество
Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году

В 2026 году в России бесплатная медицинская помощь будет предоставляться по более чем 20 видам заболеваний и состояний, следует из постановления правительства.

Как сообщает ТАСС, перечень конкретных заболеваний, которые покрываются ОМС, остался неизменным по сравнению с предыдущим годом. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, онкология, болезни эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем, кожные заболевания, патологии костно-мышечной системы, а также заболевания глаз и ушей.

Кроме того, предусмотрено лечение травм, отравлений, расстройств питания, нарушений обмена веществ, психических расстройств, врождённых аномалий, хромосомных нарушений, а также состояний, связанных с беременностью, родами и перинатальным периодом.

Помимо этого, в 2026 году планируется расширение спектра профилактических мероприятий. Беременные женщины получат возможность проходить неинвазивное пренатальное тестирование, включающее анализ внеклеточной ДНК плода в крови матери. Для граждан в возрасте от 18 до 40 лет будет введено бесплатное определение уровня липопротеинов, что позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

Также усилена программа репродуктивной диспансеризации, которая теперь охватывает 35% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. В рамках этой программы будет проводиться ВПЧ-тестирование и жидкостная цитология для женщин, что поможет в своевременном выявлении и предотвращении онкологических заболеваний.

В программу ОМС включены 15 новых высокотехнологичных методов лечения, таких как фотодинамическая терапия при онкологических заболеваниях, офтальмологические операции, операции по замене кардиовертера-дефибриллятора и трансплантация почки.

В 2026 году на каждого человека по линии обязательного медицинского страхования будет выделено почти 23 тысячи рублей, а из бюджетных средств — 5,4 тысячи рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение лечение ОМС
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
16 октября 2025 15:00Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году
08 октября 2025 09:39Минздрав упростил допуск нижегородских частных клиник к системе ОМС
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных