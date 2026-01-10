Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году Общество

В 2026 году в России бесплатная медицинская помощь будет предоставляться по более чем 20 видам заболеваний и состояний, следует из постановления правительства.

Как сообщает ТАСС, перечень конкретных заболеваний, которые покрываются ОМС, остался неизменным по сравнению с предыдущим годом. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, онкология, болезни эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем, кожные заболевания, патологии костно-мышечной системы, а также заболевания глаз и ушей.

Кроме того, предусмотрено лечение травм, отравлений, расстройств питания, нарушений обмена веществ, психических расстройств, врождённых аномалий, хромосомных нарушений, а также состояний, связанных с беременностью, родами и перинатальным периодом.

Помимо этого, в 2026 году планируется расширение спектра профилактических мероприятий. Беременные женщины получат возможность проходить неинвазивное пренатальное тестирование, включающее анализ внеклеточной ДНК плода в крови матери. Для граждан в возрасте от 18 до 40 лет будет введено бесплатное определение уровня липопротеинов, что позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

Также усилена программа репродуктивной диспансеризации, которая теперь охватывает 35% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. В рамках этой программы будет проводиться ВПЧ-тестирование и жидкостная цитология для женщин, что поможет в своевременном выявлении и предотвращении онкологических заболеваний.

В программу ОМС включены 15 новых высокотехнологичных методов лечения, таких как фотодинамическая терапия при онкологических заболеваниях, офтальмологические операции, операции по замене кардиовертера-дефибриллятора и трансплантация почки.

В 2026 году на каждого человека по линии обязательного медицинского страхования будет выделено почти 23 тысячи рублей, а из бюджетных средств — 5,4 тысячи рублей.