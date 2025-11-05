Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО

05 ноября 2025 16:26 Общество
Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО

Фото: Александр Воложанин

Федеральные власти одобрили инициативу нижегородских парламентариев о бесплатном проведении предимплантационной генетической диагностики в рамках процедуры ЭКО. Решение, предложенное Экспертным советом по здравоохранению при социальном комитете Заксобрания Нижегородской области, вступит в силу с 2026 года. Об этом сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин в своем канале в MAX.

"На пути семей, мечтающих стать родителями с помощью ЭКО, стало одной преградой меньше", - написал Люлин.

Он подчеркнул, что Федерация поддержала инициативу нижегородцев, благодаря которой необходимые медицинские процедуры с 2026 года будут проводиться бесплатно — по полису ОМС.

Люлин пояснил, что речь идет о предимплантационной генетической диагностике, которая помогает выявить возможные отклонения в развитии будущего ребенка еще до переноса эмбриона. Ранее такая процедура стоила от 40 тысяч рублей и выше, что становилось серьезным финансовым барьером для многих семей.

По предложению нижегородских законодателей, с 2026 года ПГД будет включена в Программу государственных гарантий и станет доступной бесплатно. На реализацию инициативы в масштабах страны планируется направить полмиллиарда рублей из бюджета.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 17,7 млн рублей на генетический анализ эмбрионов. 

Также напомним, что в 2025 году в регионе запланировано проведение около трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения, причем 933 квоты будут финансироваться из облбюджета. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Законодательное собрание ОМС
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 11:16Соцфонд назвал сумму максимального пособия по беременности в 2026 году
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных