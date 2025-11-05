Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО Общество

Фото: Александр Воложанин

Федеральные власти одобрили инициативу нижегородских парламентариев о бесплатном проведении предимплантационной генетической диагностики в рамках процедуры ЭКО. Решение, предложенное Экспертным советом по здравоохранению при социальном комитете Заксобрания Нижегородской области, вступит в силу с 2026 года. Об этом сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин в своем канале в MAX.

"На пути семей, мечтающих стать родителями с помощью ЭКО, стало одной преградой меньше", - написал Люлин.

Он подчеркнул, что Федерация поддержала инициативу нижегородцев, благодаря которой необходимые медицинские процедуры с 2026 года будут проводиться бесплатно — по полису ОМС.

Люлин пояснил, что речь идет о предимплантационной генетической диагностике, которая помогает выявить возможные отклонения в развитии будущего ребенка еще до переноса эмбриона. Ранее такая процедура стоила от 40 тысяч рублей и выше, что становилось серьезным финансовым барьером для многих семей.

По предложению нижегородских законодателей, с 2026 года ПГД будет включена в Программу государственных гарантий и станет доступной бесплатно. На реализацию инициативы в масштабах страны планируется направить полмиллиарда рублей из бюджета.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 17,7 млн рублей на генетический анализ эмбрионов.

Также напомним, что в 2025 году в регионе запланировано проведение около трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения, причем 933 квоты будут финансироваться из облбюджета.