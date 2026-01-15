АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило более 33 000 экологических анализов в 2025 году

Фото:
АО «Транснефть – Верхняя Волга» подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования в 2025 году. На производственных объектах выполнено более 33 тысяч анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе, силами собственных эколого-аналитических лабораторий – более 23 тысяч.
Экологический мониторинг проводился в зонах функционирования производственных объектов компании в 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.
Результаты исследований неизменно подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Мониторинг осуществлялся по утвержденным планам-графикам в соответствии с программами производственного экологического контроля.
Охрана окружающей среды – один из приоритетов АО «Транснефть – Верхняя Волга». Предприятие на постоянной основе участвует в восстановлении популяции европейского зубра в заказнике «Муромский» и в работе по искусственному зарыблению акваторий рек Оки и Волги.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+