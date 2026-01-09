Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине

Захар Прилепин поблагодарил Родину за урар Орешником по Украине

Фото: Максим Герасимов

В ночь на 29 декабря 2025 года Киевский режим атаковал резиденцию президента России в Новгородской области. В ответ на это нападение Вооруженные Силы РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. Для этого был задействован в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

В результате удара были поражены объекты, связанные с производством беспилотников, были уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.

Нижегородский писатель Захар Прилепин в своём Telegram-канале прокомментировал эти события: "Спасибо, Родина, что очнулась, оскалилась, озлилась нынче ночью. Так держать, любимое Отечество. Мы действительно хотели как лучше. Они нам не оставили выбора".

При этом он добавил, что "сегодня много где было шумно, жутко, болезненно", и отметил, что Украина с позволения Европы и США и при прямом их участии тут же проводят ответные акции.

"Ночь "Орешника" - это правильно. Сносить унижение было уже невозможно. [...] Устрашать их не надо. Им даже "отвечать" не надо. Их надо только побеждать. Целиком, полностью, всю Украину", - подчеркнул писатель.

"Надо, не глядя по сторонам, работать в том же яростном ритме и не отвлекаться. Когда им будет надо, они дозвонятся", - заключил он.

Напомним, в начале 2025 года Прилепин заявлял о намерении вернуться в зону СВО после прохождения военно-врачебной комиссии. В ноябре Прилепин подписал новый контракт и отправился в зону СВО. В декабре глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил Прилепину медаль III степени "За проявленную доблесть".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
