Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине Политика

Фото: Максим Герасимов

В ночь на 29 декабря 2025 года Киевский режим атаковал резиденцию президента России в Новгородской области. В ответ на это нападение Вооруженные Силы РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. Для этого был задействован в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

В результате удара были поражены объекты, связанные с производством беспилотников, были уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.

Нижегородский писатель Захар Прилепин в своём Telegram-канале прокомментировал эти события: "Спасибо, Родина, что очнулась, оскалилась, озлилась нынче ночью. Так держать, любимое Отечество. Мы действительно хотели как лучше. Они нам не оставили выбора".

При этом он добавил, что "сегодня много где было шумно, жутко, болезненно", и отметил, что Украина с позволения Европы и США и при прямом их участии тут же проводят ответные акции.

"Ночь "Орешника" - это правильно. Сносить унижение было уже невозможно. [...] Устрашать их не надо. Им даже "отвечать" не надо. Их надо только побеждать. Целиком, полностью, всю Украину", - подчеркнул писатель.

"Надо, не глядя по сторонам, работать в том же яростном ритме и не отвлекаться. Когда им будет надо, они дозвонятся", - заключил он.

Напомним, в начале 2025 года Прилепин заявлял о намерении вернуться в зону СВО после прохождения военно-врачебной комиссии. В ноябре Прилепин подписал новый контракт и отправился в зону СВО. В декабре глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил Прилепину медаль III степени "За проявленную доблесть".