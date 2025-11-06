Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму

06 ноября 2025 15:21 Происшествия
ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с 27-й ракетной армией пресекли противоправную деятельность жителя региона, которого считают причастным к призывам к совершению террористических и экстремистских действий.

По данным пресс-службы силового ведомства, установлено, что он распространял в интернете материалы, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций, а также призывал граждан к совершению преступлений против госвласти, основ конституционного строя и безопасности России.

В нижегородском СК возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Фигурант заключен под стражу. По совокупности инкриминируемых деяний ему может грозить до 19 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге. 

Напомним также, что военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

