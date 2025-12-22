1,5 млн упаковок противовирусных препаратов купили нижегородцы в этом году Общество

Фото: Александр Воложанин

Продажи противовирусных средств в Нижегородской области начали расти заметно позже, чем в среднем по стране. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на данные аналитической компании RNC Pharma.

Так, в большинстве регионов России всплеск спроса на препараты от гриппа и ОРВИ произошел сразу после завершения ноябрьских выходных. Однако жители Нижегородской области начали массово обращаться в аптеки только 10 ноября, что на 7–10 дней позже общероссийского тренда.

Всего с начала 2025 года в регионе было реализовано около 1,5 миллиона упаковок противовирусных средств для лечения гриппа и ОРВИ. Общая сумма продаж превысила один миллиард рублей.

Несмотря на снижение количества проданных упаковок на 3% по сравнению с прошлым годом, суммарная выручка аптек от продажи этих препаратов увеличилась на 6,6%. Это может свидетельствовать о росте цен или смещении спроса в сторону более дорогих лекарств.

Наибольшей популярностью среди нижегородцев пользуются такие средства, как "Ингавирин", "Кагоцел" и "Арбидол". При этом продажи последнего за год снизились на 8%. По мнению экспертов, это связано с ростом интереса к другим аналогичным препаратам и дженерикам, которые становятся все более востребованными.

