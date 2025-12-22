Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 11:10Социальные участковые проводят новогодние праздники во дворах Нижнего Новгорода
22 декабря 2025 10:571,5 млн упаковок противовирусных препаратов купили нижегородцы в этом году
22 декабря 2025 10:12Клиенты говорят спасибо операторам "Ростелеком Контакт-центра"
22 декабря 2025 09:51Врач Савицкая рассказала, как правильно есть фрукты и овощи
22 декабря 2025 09:20Шесть деревень Семеновского округа предложили преобразовать в села
22 декабря 2025 09:00Нижегородский аэропорт откроет 16 направлений в новогодние праздники
22 декабря 2025 08:40Волонтеры ОМК передали корма и лекарства приюту для животных
22 декабря 2025 08:37Нижегородская область поднялась на 6-е место в итоговом рейтинге регионов
21 декабря 2025 16:19Нижний Новгород обогнал столицу по ценам на аренду в новогодние праздники
21 декабря 2025 15:10Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни
Общество

1,5 млн упаковок противовирусных препаратов купили нижегородцы в этом году

22 декабря 2025 10:57 Общество
1,5 млн упаковок противовирусных препаратов купили нижегородцы

Фото: Александр Воложанин

Продажи противовирусных средств в Нижегородской области начали расти заметно позже, чем в среднем по стране. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на данные аналитической компании RNC Pharma.

Так, в большинстве регионов России всплеск спроса на препараты от гриппа и ОРВИ произошел сразу после завершения ноябрьских выходных. Однако жители Нижегородской области начали массово обращаться в аптеки только 10 ноября, что на 7–10 дней позже общероссийского тренда.

Всего с начала 2025 года в регионе было реализовано около 1,5 миллиона упаковок противовирусных средств для лечения гриппа и ОРВИ. Общая сумма продаж превысила один миллиард рублей.

Несмотря на снижение количества проданных упаковок на 3% по сравнению с прошлым годом, суммарная выручка аптек от продажи этих препаратов увеличилась на 6,6%. Это может свидетельствовать о росте цен или смещении спроса в сторону более дорогих лекарств.

Наибольшей популярностью среди нижегородцев пользуются такие средства, как "Ингавирин", "Кагоцел" и "Арбидол". При этом продажи последнего за год снизились на 8%. По мнению экспертов, это связано с ростом интереса к другим аналогичным препаратам и дженерикам, которые становятся все более востребованными.

Ранее сообщалось, что нижегородцы с начала 2025 года купили лекарств почти на 26 млрд рублей.

Теги:
Здравоохранение лекарства Медикаменты
