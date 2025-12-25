Нижегородскую производственную аптеку откроют в начале 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В начале 2026 года в Нижегородской области заработает межбольничная производственная аптека. Об этом сообщил гендиректор Нижегородской областной фармации Павел Ястребов на пресс-конференции 25 декабря, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Ястребова, новая аптека уже прошла сертификацию по стандартам GMP и начнет работу в конце января-начале февраля 2026 года. Там будут изготавливаться и фасоваться индивидуальные лекарственные препараты как для взрослых, так и для детей.

Одним из ключевых новшеств станет организация блистер-центра. В рамках пилотного проекта препараты для стационарного лечения будут фасоваться в индивидуальные блистеры. Это позволит исключить избыточную покупку лекарств, повысить безопасность терапии и обеспечить точную курсовую дозировку.

Еще одним технологическим решением станет использование компаундеров — автоматизированных устройств для дозирования дорогостоящих препаратов в стерильных условиях. Это позволит делить одну ампулу между несколькими пациентами, снижая риск ошибок в дозировке.

"Здесь особенно важный момент, касающийся детей. Думаю, каждый, у кого есть дети, сталкивался с ситуацией, когда нужно дать ребенку лекарство, а детской дозировки нет. Когда вы делите ее пополам или на четвертинки, легко ошибиться с дозировкой. А если речь идет о препаратах с сильным действием, в том числе обезболивающих или наркотических, такая ошибка может быть критичной для ребенка. То же самое касается и работы медсестры в процедурном кабинете. Она набирает препарат, ориентируясь только на шкалу шприца — это единственный инструмент измерения. Но с точки зрения фармакологических стандартов, это не совсем корректная практика, потому что возможны погрешности. Компаундер же позволяет отмерять ровно то количество вещества, которое необходимо конкретному пациенту, с высокой точностью и в стерильных условиях", — отметил Ястребов.

Производственная аптека разместится в здании склада на улице Геологов, 6. Там уже внедрены инженерные и температурные системы, позволяющие поддерживать круглосуточный контроль условий хранения. В здании установлены цифровые системы мониторинга, а также порты с разными температурными режимами для разгрузки, в том числе вакцин.

В перспективе планируется установка автоматических конвейеров и системы штучной подборки.

