Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию

19 января 2026 15:05 Экономика
Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию

В Нижегородской области планируется изменить порядок выхода госслужащих на пенсию. Соответствующий законопроект №1550-7 от 16 января 2025 года опубликован на сайте регионального парламента.

Согласно тексту документа, в страховой стаж будут включаться периоды приостановки исполнения обязанностей, связанные с прохождением военной службы в Росгвардии или контрактной службой в условиях частичной мобилизации, военного положения или боевых действий.

Помимо этого, вносятся дополнения, касающиеся ситуаций увольнения, позволяющих претендовать на пенсию за выслугу лет. Теперь таким обстоятельством станет истечение срока трудового договора сотрудника, достигшего максимального возрастного лимита, а также смена служебной должности госслужащим, вышедшим на пенсию в процессе выполнения должностных обязательств.

Еще одно предложение — скорректировать определение среднего месячного заработка, используемого для расчета размера пенсии за выслугу лет, приведя его в полное соответствие с нормами действующего законодательства.

Цель предлагаемых поправок заключается в адаптации регионального правового акта к новым федеральным нормам, а вступление в силу новых положений предусмотрено для госслужащих, уволившихся начиная с 1 января 2024 года.

Ранее нижегородцам рассказали о новых правилах начисления страховой пенсии по старости с 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

госслужба Законопроекты Пенсия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных