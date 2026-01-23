У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" подвело итоги практической подготовки студентов в 2025 году 

23 января 2026 15:10 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга подвело итоги практической подготовки студентов в 2025 году 

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» в 2025 году организовало прохождение ознакомительной и производственной практики для 166 студентов опорных учебных заведений страны.  На объектах предприятия студенты познакомились с особенностями технологических процессов отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Закрепление за студентами наставников из числа квалифицированных работников АО «Транснефть – Верхняя Волга» и ответственный подход к организации процесса позволили обеспечить высокую эффективность производственной практики и получить представление о корпоративной культуре и ценностях предприятия.

В начале 2026 года стартовала зимняя сессия практик. 35 учащихся Марийского радиомеханического техникума, Кстовского нефтяного техникума и Рязанского колледжа электроники приступят к освоению профессий на объектах Марийского, Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений. 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» развивает систему непрерывного образования, поддерживает престиж рабочих профессий и создает условия для профессионального роста молодежи. Кроме того, предприятие продолжает расширять сотрудничество с учебными заведениями. Предприятие предлагает привлекательные условия для молодых специалистов и карьерные возможности.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных