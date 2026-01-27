Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях Общество

Фото: телеграм-канал администрации Дзержинска

Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за неудобства, вызванные недавними авариями на водопроводных сетях.

В соцсетях городской администрации сообщается, что серия нештатных ситуаций произошла на фоне резкого понижения температуры. За короткий срок специалисты зафиксировали несколько аварий в разных частях Дзержинска — на проспектах Циолковского и Свердлова, улицах Петрищева, Пожарского, а также на перекрёстке бульвара Мира и улицы Бутлерова.

На местах повреждений работали шесть аварийных бригад и десять единиц спецтехники. Однако зимние условия заметно осложнили работу, так как промёрзший грунт и ледяная корка способствовали тому, что вода уходила под землю на значительное расстояние от места повреждения, что затрудняло точное определение очага аварии.

По информации администрации, все аварии уже ликвидированы, подача холодной воды восстановлена в полном объёме.

"Произошедшие аварии — это результат сочетания нескольких факторов, таких как низкие температуры и подвижка грунта. Все пострадавшие участки будут включены в план капитального ремонта. Приносим извинения жителям за доставленные неудобства и благодарим за понимание", — отметил заместитель директора по водоподаче и водоотведению АО "ДВК" Александр Рассоха.

Напомним, 26 января произошёл прорыв трубопровода рядом с домом №51 по улице Гайдара. В результате несколько жилых домов и торговых объектов на улицах Гайдара и Петрищева остались без воды. А днем ранее авария произошла на водоводе диаметром 250 мм на проспекте Циолковского.