Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
27 января 2026 12:58Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове
27 января 2026 12:23Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях
27 января 2026 12:13Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН
27 января 2026 12:10Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год
27 января 2026 11:43Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
27 января 2026 11:27Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
27 января 2026 11:11ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу
27 января 2026 11:06Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
27 января 2026 11:03АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО 
Общество

Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях

27 января 2026 12:23 Общество
Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях

Фото: телеграм-канал администрации Дзержинска

Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за неудобства, вызванные недавними авариями на водопроводных сетях. 

В соцсетях городской администрации сообщается, что серия нештатных ситуаций произошла на фоне резкого понижения температуры. За короткий срок специалисты зафиксировали несколько аварий в разных частях Дзержинска — на проспектах Циолковского и Свердлова, улицах Петрищева, Пожарского, а также на перекрёстке бульвара Мира и улицы Бутлерова.

На местах повреждений работали шесть аварийных бригад и десять единиц спецтехники. Однако зимние условия заметно осложнили работу, так как промёрзший грунт и ледяная корка способствовали тому, что вода уходила под землю на значительное расстояние от места повреждения, что затрудняло точное определение очага аварии.

По информации администрации, все аварии уже ликвидированы, подача холодной воды восстановлена в полном объёме.

"Произошедшие аварии — это результат сочетания нескольких факторов, таких как низкие температуры и подвижка грунта. Все пострадавшие участки будут включены в план капитального ремонта. Приносим извинения жителям за доставленные неудобства и благодарим за понимание", — отметил заместитель директора по водоподаче и водоотведению АО "ДВК" Александр Рассоха.

Напомним, 26 января произошёл прорыв трубопровода рядом с домом №51 по улице Гайдара. В результате несколько жилых домов и торговых объектов на улицах Гайдара и Петрищева остались без воды. А днем ранее авария произошла на водоводе диаметром 250 мм на проспекте Циолковского.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария водопровод Дзержинск
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 10:36Фекальный потоп на Пермякова в Нижнем Новгороде: что говорят коммунальщики
22 января 2026 21:53Коммунальная авария в Новопокровском: что говорят власти
13 января 2026 21:16Жители Воскресенского округа остались без электричества из-за непогоды
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных