Участок Р-158 в Нижегородской области стал 4-полосным благодаря нацпроекту

Участок Р-158 в Нижегородской области стал 4-полосным благодаря нацпроекту

Фото: Росавтодор

Транспортная стратегия России до 2030 года ставит акцент на расширение федеральных трасс с распределением транспортных потоков. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" за прошедший 2025 год модернизировано более 310 км федеральных дорог по всей стране, доведя их до четырех- и шестиполосного стандарта.

Одним из ключевых объектов 2025 года был назван участок федеральной трассы Р-158 (Нижний Новгород-Саратов) протяженностью 23 км в Нижегородской области, который после реконструкции стал четырехполосным. На трассе созданы 11 переходно-скоростных полос для примыканий местных дорог, оборудованы 12 автобусных остановок, организованы удобные заездные карманы и тротуары. Значимым элементом стало строительство пяти одноуровневых развязок, обеспечивающих безопасное маневрирование транспортных средств. 

Хуснуллин подчеркнул, что расширение трасс является важнейшим фактором для экономического роста регионов и страны в целом. Увеличение ширины проезжих частей облегчает перемещение между городами, повышает безопасность дорожного движения, ускоряет доставку грузов и улучшает логистику грузоперевозок.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что развитие дорог федерального значения укрепляет межрегиональные связи и делает путешествия по стране удобнее и привлекательнее. В 2025 году Росавтодор завершил реконструкцию восьми крупных объектов, включающую расширение дорог. В ближайших планах завершить реконструкцию еще восьми объектов общей протяженностью 76,5 км.

В свою очередь руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков добавил, что модернизация объектов включает комплексное улучшение инфраструктуры: наряду с увеличением полос движения производится замена покрытий, строительство развязок, переходно-скоростных полос, защитных экранов, установка освещения и очистка загрязнений. Главная цель – защита жизни и здоровья участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году благодаря нацпроекту в Нижегородской области отремонтировали 745 км автодорог.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

