23 января 2026 19:00 Общество
Холоднее не будет: нижегородцам рассказали о погоде в выходные

Двадцатиградусные морозы, обрушившиеся на жителей Нижнего Новгорода в пятницу, сохранятся и в выходные, следует из прогноза "Яндекс Погода".

Утром 24 января будет пасмурно и очень холодно — столбики термометров опустятся до -22 градусов (по ощущениям -26). Днем ожидается облачность с прояснениями. На улице будет -18 градусов. Ночью похолодает до -22.

25 января температура будет примерно такой же. Утром — до -22 градусов (по ощущениям -27), днем — до -18, вечером и ночью — на уровне -20… -21. Осадки не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что местами по области ожидается до -30 градусов.

В связи резким похолоданием нижегородские коммунальщики увеличили температуру в батареях.

зима Погода Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных