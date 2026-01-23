Холоднее не будет: нижегородцам рассказали о погоде в выходные

Двадцатиградусные морозы, обрушившиеся на жителей Нижнего Новгорода в пятницу, сохранятся и в выходные, следует из прогноза "Яндекс Погода".
Утром 24 января будет пасмурно и очень холодно — столбики термометров опустятся до -22 градусов (по ощущениям -26). Днем ожидается облачность с прояснениями. На улице будет -18 градусов. Ночью похолодает до -22.
25 января температура будет примерно такой же. Утром — до -22 градусов (по ощущениям -27), днем — до -18, вечером и ночью — на уровне -20… -21. Осадки не прогнозируются.
Ранее сообщалось, что местами по области ожидается до -30 градусов.
В связи резким похолоданием нижегородские коммунальщики увеличили температуру в батареях.
