400 беременных студенток получили по 100 000 рублей в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области подвели итоги реализации национального проекта "Семья" за 2025 год. О достигнутых результатах на заседании регионального правительства 22 декабря доложил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

В рамках нацпроекта, курируемого министерством соцполитики региона, в этом году было направлено более 1,6 млрд рублей. Почти 55% этих средств пошли на поддержку многодетных семей.

Особое внимание уделено новым мерам поддержки, инициированным губернатором Глебом Никитиным. Они касаются семей, в которых дети родились начиная с 1 июля текущего года.

Одной из таких мер стал сервис "Социальная няня". Услугу предоставляют 134 специалиста, и в 2025 году ею воспользовались 2675 семей. План был выполнен полностью.

Также реализована программа единовременных выплат беременным студенткам, обучающимся очно. Каждая из 400 участниц получила не менее 100 тысяч рублей. Эта задача также выполнена на 100%.

Еще одна мера — выплата не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. План составлял 1204 семьи, фактически помощь получили 1244 семьи, что составляет 103,3% от запланированного.

В регионе также работают пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Сейчас их 21, а услугами воспользовались 954 семьи, выполнение составило 106%.

Кроме того, в регионе действует программа "Подарок новорожденному". Семьям предоставляется электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей, который можно потратить на детские товары на специальной онлайн-платформе. Уже 7,5 тысячи семей получили такой "подарок".

Напомним также, что с 1 июля 2025 года нижегородским семьям выдано свыше 6,5 тысячи свидетельств на получение "Родительского основного дохода".