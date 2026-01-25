Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Наука

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студенчества

25 января 2026 09:34 Наука
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студенчества

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учащихся, преподавателей и всех, кто трудится в сфере высшего образования, с Днем российского студенчества. Этот праздник ежегодно отмечается 25 января.

Он назвал его символом молодости, энергии созидания и стремления к будущему.

"Нижегородская область по праву считается одним из ведущих образовательных центров России. Сегодня в нижегородских вузах обучаются более 105 тысяч студентов. Это наш мощный кадровый резерв, специалисты нового поколения, на которых мы возлагаем большие надежды", – отметил губернатор.

Он напомнил, что вузы региона входят в программу "Приоритет-2030", которая способствует развитию передовых научных и образовательных направлений. Также продолжается строительство ИТ-кампуса мирового уровня, призванного стать центром притяжения для ИТ-отрасли как в регионе, так и в стране. Кроме того, в рамках программы "Профессионалитет" активно модернизируется система среднего профессионального образования.

"Очень важно, чтобы после окончания вуза или колледжа молодые специалисты оставались в родном регионе – строили карьеру, создавали семьи, реализовывали свои мечты. И мы стараемся создавать для этого все условия", – заявил губернатор.

Никитин подчеркнул, что студенческие годы становятся одним из ключевых этапов в жизни. По его словам, это не только время выбора будущей профессии, но и период важных встреч, зарождения дружбы и отношений, которые остаются с человеком на долгие годы.

"Пусть эти прочные связи, рожденные в alma mater, станут вашей опорой и стартовой площадкой для успешной реализации и в будущей профессии, и в жизни!" – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 30 вузах и филиалах учатся более 91,5 тысячи студентов. В этом году День студента будут отмечать свыше 26 тысяч первокурсников, принятых в местные вузы в 2025-м. 

Кстати, День студента в Нижегородской области впервые отмечают в течение трех дней. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных