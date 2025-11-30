Глеб Никитин рассказал студентам о стажировке в облправительстве

Фото:
Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал студентам о возможностях стажировки в облправительстве. Он опубликовал про это пост в своем телеграм-канале.
Он вспомнил момент, когда определился с будущей профессией. Во время дня открытых дверей в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете на встречу пришли представители крупных международных компаний. За стажировку там боролась львиная доля учащихся. По словам Никитина, в этом не было ничего удивительно: именитые корпорации предлагали соискателям огромные деньги.
"После всех ярких презентаций последовало скромное приглашение от сотрудницы КУГИ Санкт-Петербурга. В этот момент во мне что-то щелкнуло. Так я начал работать в комитете", - поделился губернатор Нижегородской области.
Сейчас у молодежи куда больше шансов и возможностей реализовать себя на госслужбе. В 2025 году участниками программ стажировок стали 350 студентов. По итогам практики 130 человек получили работу.
Записаться на участие в таких программах можно через портал "Команда правительства Нижегородской области".
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга губернаторов в октябре.
Также напомним, что в недавнем интервью Никитин рассказал о главных достижениях на посту главы региона.
