Глеб Никитин рассказал студентам о стажировке в облправительстве Политика

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал студентам о возможностях стажировки в облправительстве. Он опубликовал про это пост в своем телеграм-канале.

Он вспомнил момент, когда определился с будущей профессией. Во время дня открытых дверей в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете на встречу пришли представители крупных международных компаний. За стажировку там боролась львиная доля учащихся. По словам Никитина, в этом не было ничего удивительно: именитые корпорации предлагали соискателям огромные деньги.

"После всех ярких презентаций последовало скромное приглашение от сотрудницы КУГИ Санкт-Петербурга. В этот момент во мне что-то щелкнуло. Так я начал работать в комитете", - поделился губернатор Нижегородской области.

Сейчас у молодежи куда больше шансов и возможностей реализовать себя на госслужбе. В 2025 году участниками программ стажировок стали 350 студентов. По итогам практики 130 человек получили работу.

Записаться на участие в таких программах можно через портал "Команда правительства Нижегородской области".

