Предельную сумму социальных налоговых вычетов предложили увеличить в 2 раза

Группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем профильного комитета Ярославом Ниловым планирует внести законопроект об увеличении максимального размера социальных налоговых вычетов с 150 до 360 тысяч рублей. Об этом сообщает 360.ru.
Согласно Налоговому кодексу, социальные вычеты предоставляются по различным направлениям расходов: благотворительность, занятия спортом, образовательные услуги, лечение, покупка лекарств, а также формирование пенсионных накоплений. Депутаты также предложили расширить перечень социальных вычетов, включив в него расходы на отдых и оздоровление детей.
Ярослав Нилов подчеркнул, что забота о здоровье детей является одним из самых важных и дорогостоящих аспектов. В условиях роста цен и налогов, необходимо обеспечить гражданам возможность получения большего размера социальных вычетов.
Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с начала следующего года.
Ранее нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году. Также сообщалось, что ФНС Нижегородской области начала приём деклараций за 2025 год.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+