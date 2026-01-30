В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Предельную сумму социальных налоговых вычетов предложили увеличить в 2 раза

30 января 2026 19:47 Общество
Предельную сумму социальных налоговых вычетов предложили увеличить в 2 раза

Группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем профильного комитета Ярославом Ниловым планирует внести законопроект об увеличении максимального размера социальных налоговых вычетов с 150 до 360 тысяч рублей. Об этом сообщает 360.ru.

Согласно Налоговому кодексу, социальные вычеты предоставляются по различным направлениям расходов: благотворительность, занятия спортом, образовательные услуги, лечение, покупка лекарств, а также формирование пенсионных накоплений. Депутаты также предложили расширить перечень социальных вычетов, включив в него расходы на отдых и оздоровление детей.

Ярослав Нилов подчеркнул, что забота о здоровье детей является одним из самых важных и дорогостоящих аспектов. В условиях роста цен и налогов, необходимо обеспечить гражданам возможность получения большего размера социальных вычетов.

Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с начала следующего года.

Ранее нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году. Также сообщалось, что ФНС Нижегородской области начала приём деклараций за 2025 год. 

Теги:
Выплаты Налоги Социальная сфера
