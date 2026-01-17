ФНС начала прием деклараций за 2025 год в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области стартовала декларационная кампания-2026, в рамках которой отдельные категории граждан обязаны подать налоговую декларацию о доходах, полученных в 2025 году. Сделать это необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Об этом напомнили в региональном управлении ФНС России.

По его данным, обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ возникает в случае получения доходов от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока владения, реализации имущественных прав, а также при получении доходов из-за рубежа. Кроме того, задекларировать доходы необходимо при получении в дар недвижимости, транспорта, акций, долей или паев от лиц, не являющихся близкими родственниками, а также при получении вознаграждений по договорам с физическими лицами и организациями, не являющимися налоговыми агентами. Это касается, в том числе, доходов от аренды имущества. Представить налоговую декларацию надо будет и в случае выигрышей в лотерею на сумму до 15 000 рублей.

Подать декларацию также обязаны индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, а также другие лица, указанные в статье 228 Налогового кодекса РФ.

Уплатить налог, рассчитанный по итогам декларации, необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

Для удобства заполнения декларации рекомендуется использовать сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России. При необходимости можно получить консультацию в операционных залах налоговых инспекций.

Важно отметить, что срок 30 апреля не распространяется на граждан, желающих получить налоговые вычеты — в этом случае декларацию можно подать в любое время в течение года.

