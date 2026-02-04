Нижегородским ветеранам боевых действий пересчитали транспортный налог Экономика

Налоговые органы пересчитали транспортный налог за 2022–2024 годы для ветеранов боевых действий, которым предоставлена федеральная льгота, сообщили в УФСН России по Нижегородской области.

Обновленные данные уже доступны в "Личном кабинете налогоплательщика", также информацию можно получить при личном обращении в налоговую инспекцию.

Льгота применяется к одному транспортному средству по выбору налогоплательщика, независимо от количества оснований для получения налоговых послаблений. При этом мощность автомобиля значения не имеет.

Если налогоплательщик не подал заявление о выборе транспортного средства, льгота будет автоматически применена к автомобилю с наибольшей суммой налога.

В ведомстве отметили, что льгота не распространяется на автомобили стоимостью от 10 млн рублей, на которые применяется повышающий коэффициент, а также на водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.

В случае переплаты налога за предыдущие три года, ветераны могут вернуть излишне уплаченные суммы. Для этого необходимо подать в налоговый орган заявление о возврате средств, если у налогоплательщика имеется положительное сальдо на Едином налоговом счете (ЕНС).

