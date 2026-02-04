Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 февраля 2026 09:20Нижегородским ветеранам боевых действий пересчитали транспортный налог
04 февраля 2026 08:12Срок получения разрешений на земляные работы сократили в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 16:36Нижегородские предприниматели получили 103 льготных займа через МСП.РФ
03 февраля 2026 15:00Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году
03 февраля 2026 13:35Нижегородский региональный центр компетенций вошел в топ-10 рейтинга РЦК по итогам года
03 февраля 2026 07:06Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала
02 февраля 2026 19:33Цифровую платформу управления транспортом хотят создать в Нижегородской области
02 февраля 2026 19:14Участки под инвестпроекты на 277 млн рублей одобрили в Нижегородской области
02 февраля 2026 17:48Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале
02 февраля 2026 17:13Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках
Экономика

Нижегородским ветеранам боевых действий пересчитали транспортный налог

04 февраля 2026 09:20 Экономика
Нижегородским ветеранам боевых действий пересчитали транспортный налог

Налоговые органы пересчитали транспортный налог за 2022–2024 годы для ветеранов боевых действий, которым предоставлена федеральная льгота, сообщили в УФСН России по Нижегородской области.

Обновленные данные уже доступны в "Личном кабинете налогоплательщика", также информацию можно получить при личном обращении в налоговую инспекцию.

Льгота применяется к одному транспортному средству по выбору налогоплательщика, независимо от количества оснований для получения налоговых послаблений. При этом мощность автомобиля значения не имеет.

Если налогоплательщик не подал заявление о выборе транспортного средства, льгота будет автоматически применена к автомобилю с наибольшей суммой налога.

В ведомстве отметили, что льгота не распространяется на автомобили стоимостью от 10 млн рублей, на которые применяется повышающий коэффициент, а также на водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.

В случае переплаты налога за предыдущие три года, ветераны могут вернуть излишне уплаченные суммы. Для этого необходимо подать в налоговый орган заявление о возврате средств, если у налогоплательщика имеется положительное сальдо на Едином налоговом счете (ЕНС).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области началась декларационная кампания-2026. В её рамках отдельные категории граждан должны представить налоговую декларацию о доходах, полученных в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги УФНС
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 19:47Предельную сумму социальных налоговых вычетов предложили увеличить в 2 раза
23 января 2026 11:28Имущество на 15 млн рублей арестовали у нижегородцев за долги по налогам
16 декабря 2025 10:58Нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных