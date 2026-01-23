Имущество на 15 млн рублей арестовали у нижегородцев за долги по налогам Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

В декабре 2025 года в Нижегородской области налоговые органы совместно с судебными приставами провели выездные мероприятия по аресту имущества граждан, имеющих задолженности по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

В результате рейдов было произведено 32 ареста, из них 28 — в отношении транспортных средств. Общая стоимость арестованного имущества превысила 15 млн рублей. У троих жителей региона автомобили были изъяты и доставлены на штрафстоянку.

Некоторые налогоплательщики, узнав о возможных мерах взыскания, предпочли добровольно погасить долги, чтобы избежать ареста имущества.

Всего в ходе декабрьских проверок были охвачены 101 должник. Совокупная сумма их задолженности составила 26 млн рублей.

В УФНС напоминают: если после вынесения постановления об оценке арестованного имущества задолженность не будет погашена добровольно в течение 10-20 дней, имущество передаётся на реализацию. Причём оно будет продано по цене, по которой его реально можно реализовать на рынке. Если вырученных средств окажется недостаточно для полного погашения долга, процедура ареста может быть повторена — уже в отношении другого имущества должника.

Кроме того, при открытии исполнительного производства и отсутствии оплаты в течение пяти дней пристав вправе ввести временное ограничение на выезд за границу, а также взыскать исполнительский сбор — 12% от суммы долга, но не менее 2 тысяч рублей.

Чтобы избежать подобных последствий, налоговая служба призывает граждан вовремя исполнять свои обязательства по уплате налогов.

Проверить наличие задолженности можно несколькими способами: лично обратившись в налоговую инспекцию; через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в том числе в мобильном приложении "Налоги ФЛ"; на портале госуслуг; на сайте Федеральной службы судебных приставов.

