Маршруты трамваев №2 и №27 сократили из-за пожара на Ильинской улице Общество

Фото: Кира Мишина

Из-за пожара в Доме купца Каменева на Ильинской улице временно ограничили движение транспорта.

Как сообщили в ЦРТС, трамваи маршрута №27 сейчас курсируют только до улицы Кулибина.

А трамваи №2 ходят полукольцом от "Черного пруда" до улицы Кулибина по улице Белинского.

Движение на улицах Ильинской и Новой перекрыто в обе стороны. В настоящее время в этом районе наблюдаются серьезные заторы.