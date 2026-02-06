Маршруты трамваев №2 и №27 сократили из-за пожара на Ильинской улице

Фото:
Из-за пожара в Доме купца Каменева на Ильинской улице временно ограничили движение транспорта.
Как сообщили в ЦРТС, трамваи маршрута №27 сейчас курсируют только до улицы Кулибина.
А трамваи №2 ходят полукольцом от "Черного пруда" до улицы Кулибина по улице Белинского.
Движение на улицах Ильинской и Новой перекрыто в обе стороны. В настоящее время в этом районе наблюдаются серьезные заторы.
