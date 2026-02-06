Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Маршруты трамваев №2 и №27 сократили из-за пожара на Ильинской улице

06 февраля 2026
Маршруты трамваев №2 и №27 сократили из-за пожара на Ильинской улице

Фото: Кира Мишина

Из-за пожара в Доме купца Каменева на Ильинской улице временно ограничили движение транспорта.

Как сообщили в ЦРТС, трамваи маршрута №27 сейчас курсируют только до улицы Кулибина.

А трамваи №2 ходят полукольцом от "Черного пруда" до улицы Кулибина по улице Белинского.

Движение на улицах Ильинской и Новой перекрыто в обе стороны. В настоящее время в этом районе наблюдаются серьезные заторы.

