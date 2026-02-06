Движение на Ильинке ограничено из-за пожара: наблюдаются заторы Происшествия

Из-за пожара в дореволюционном здании перекрыли движение по улицам Ильинской и Новой в Нижнем Новгороде.

Напомним, утром 6 февраля вспыхнул огонь в двухэтажном деревянном доме №99 на Ильинке. Из окна второго этажа валит густой дым.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", движение в районе возгорания перекрыто в обе стороны. На Ильинской и Новой улицах наблюдаются серьезные заторы.

Здание, построенное в 1917 году, представляет собой кирпичный дом с деревянными перекрытиями. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что за неделю в Нижегородской области произошло 60 пожаров.