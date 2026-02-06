Дом купца Каменева загорелся в Нижнем Новгороде — видео Происшествия

Пожар вспыхнул в деревянной двухэтажке на Ильинской улице Нижнего Новгорода этим утром. Читатели прислали НИА "Нижний Новгород" видео с места происшествия.

Судя по кадрам, возгорание произошло в доме №99. Черный дым валит из окна на втором этаже.

Пожарные уже на месте. Подробностей пока нет.

По данным сервиса "2ГИС", дом построен в 1917 году. Стены его выполнены из кирпича, а перекрытия — деревянные.