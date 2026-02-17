Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
17 февраля 2026 11:53
Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными
17 февраля 2026 11:39
Филиал МНТК "Микрохирургия глаза" открылся в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 11:10
Специалистов для канатных дорог будут готовить в Нижегородской области
17 февраля 2026 10:49
Службы ГОЧС Нижнего Новгорода и Кстова объединили в одну структуру
17 февраля 2026 10:37
Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за сутки
17 февраля 2026 10:15
Нижегородцев предупредили о резком ухудшении погоды на трассе М-12
17 февраля 2026 09:23
Сомнительные семена огурцов и томатов нашли в Нижегородской области
17 февраля 2026 09:13
Разработчики развеяли главные мифы о мессенджере МАХ
17 февраля 2026 09:01
Филипенко: "Сегодня особенно важно обсуждать Народную программу вместе с экспертами и семьями"
17 февраля 2026 07:00
Дом купца Башкирова в Городце продали за 12,8 млн рублей
Общество

Службы ГОЧС Нижнего Новгорода и Кстова объединили в одну структуру

17 февраля 2026 10:49 Общество
Службы ГОЧС Нижнего Новгорода и Кстова объединили в одну структуру

Фото: Александр Воложанин

МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" реорганизовано путем присоединения к нему аналогичной структуры из Кстовского муниципального округа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

К нижегородскому управлению присоединено МКУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и Единая дежурно-диспетчерская служба" Кстовского округа. После завершения процедуры объединенная структура сохранит прежнее полное и сокращенное наименование — МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Реорганизация потребовалась после присоединения Кстова к Нижнему Новгороду. Новое учреждение станет правопреемником по всем обязательствам кстовской службы, которая прекратит деятельность после завершения реорганизации.

После объединения штатная численность учреждения составит 245 человек.

Основной задачей структуры останется организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В том числе речь идет о поддержании в постоянной готовности систем оповещения, объектов гражданской обороны, а также создании и хранении материально-технических, продовольственных, медицинских и иных резервов.

Ранее сообщалось, что совет по инвестиционной политике появился в Нижнем Новгороде.

17 февраля 2026 10:37
Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за сутки
02 февраля 2026 14:15
Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
