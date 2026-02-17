Службы ГОЧС Нижнего Новгорода и Кстова объединили в одну структуру Общество

Фото: Александр Воложанин

МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" реорганизовано путем присоединения к нему аналогичной структуры из Кстовского муниципального округа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

К нижегородскому управлению присоединено МКУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и Единая дежурно-диспетчерская служба" Кстовского округа. После завершения процедуры объединенная структура сохранит прежнее полное и сокращенное наименование — МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Реорганизация потребовалась после присоединения Кстова к Нижнему Новгороду. Новое учреждение станет правопреемником по всем обязательствам кстовской службы, которая прекратит деятельность после завершения реорганизации.



После объединения штатная численность учреждения составит 245 человек.

Основной задачей структуры останется организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В том числе речь идет о поддержании в постоянной готовности систем оповещения, объектов гражданской обороны, а также создании и хранении материально-технических, продовольственных, медицинских и иных резервов.

Ранее сообщалось, что совет по инвестиционной политике появился в Нижнем Новгороде.