Общество

Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за сутки

17 февраля 2026 10:37 Общество
Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за сутки

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

За минувшую ночь в Нижнем Новгороде выпало около 25 см снега, а на отдельных участках высота снежного покрова достигла 40 см. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

С вечера 16 февраля и до утра 17-го основные магистрали неоднократно очищали от снега и обрабатывали противогололедными материалами. По информации мэрии, такие работы проводились более трех раз.

Для борьбы с последствиями снегопада было использовано свыше 2 тысяч тонн песко-соляной смеси. Кроме того, на дороги и тротуары высыпали 390 тонн технической соли и 230 тонн специального реагента.

С 7:00 к работе приступила дневная смена коммунальных служб. В первую очередь специалисты начали обработку удаленных от центра участков, чтобы минимизировать риск образования заторов. Затем дорожная техника стала постепенно продвигаться в сторону центральной части города.

За прошедшие сутки сотрудники дорожных служб вывезли около 20 тысяч кубометров снега.

Напомним, что мэрия второй раз за зиму выделила из резерва миллионы рублей на уборку снега.

Ранее нижегородцев предупредили о резком ухудшении погоды на трассе М-12. 

 

