18 февраля 2026 18:37
Эксклюзив
Расходы на установку теплопунктов в Нижнем Новгороде урежут на 70 млн рублей
18 февраля 2026 17:52
Эксклюзив
Нижегородская область откроет представительства в Китае и Индии
18 февраля 2026 17:36
52 товара нижегородских производителей получили сертификаты "Сделано в России"
18 февраля 2026 17:26
Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
18 февраля 2026 17:23
Эксклюзив
Антон Ананьин: "В падении экспорта виноват курс доллара"
18 февраля 2026 15:43
На 36% вырастет скорость выполнения работ у нижегородской сетевой организации благодаря нацпроекту
18 февраля 2026 15:18
Эксклюзив
Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов
18 февраля 2026 15:00
Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине
18 февраля 2026 13:45
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий"
18 февраля 2026 13:07
Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей
Экономика

Антон Ананьин: "В падении экспорта виноват курс доллара"

18 февраля 2026 17:23 Экономика
Антон Ананьин: В падении экспорта виноват курс доллара

Фото: ldpr.ru

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член комитета по экономике и промышленности Антон Ананьин специально для НИА "Нижний Новгород" прокомментировал тему экспортного потенциала региона. Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета 18 февраля.

"И депутатам, и правительству надо посмотреть, какие виды услуг в Нижегородской области на сегодняшний день развиты, где у нас есть профицит мощностей по этим услугам, и выработать дальнейшие решения по их продвижению. Я понимаю и знаю, что у нас очень неплохая история по проектным организациям, инжиниринговым центрам, по строительному контролю и авторскому надзору", - отметил парламентарий.

Ананьин подчеркнул, что в регионе есть организации, которые могут качественно подготовить территории и площадки под будущее строительство, а также имеют опыт обращения с отходами различных классов.

"Все эти услуги совершенно точно востребованы в странах СНГ, а также за его пределами. Что касается прозвучавшей цифры в 10,9% падения по экспорту, то, скорее всего, причиной является курс доллара, который у нас 75-77, а запланирован, соответственно, 95-96 рублей. Конечно, это тоже удар. Если бы не было такого фокуса, то 10-процентный спад навряд ли бы случился, если посчитать арифметически", - заключил Антон Ананьин.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в январе 2026 года утвердил трёхлетнюю программу взаимодействия со странами ШОС.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в январе 2026 года утвердил трёхлетнюю программу взаимодействия со странами ШОС.

Антон Ананьин Международное сотрудничество Экспорт
