Нижегородская область и Китай укрепили партнерство в гуманитарной сфере Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область подвела итоги сотрудничества с Китайской Народной Республикой за 2025 год. Как сообщили в региональном министерстве международных и межрегиональных связей, за год было реализовано около 50 совместных инициатив, охватывающих сферы образования, культуры, туризма, здравоохранения и другие направления.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что Китай остается одним из ключевых стратегических партнёров региона. За последние 15 лет товарооборот между сторонами вырос в 18 раз.

Особенно активно сотрудничество развивается в рамках межрегионального формата "Волга–Янцзы". На данный момент Нижегородская область выстраивает партнёрские отношения с шестью регионами Китая: провинциями Аньхой, Сычуань, Хунань, Хубэй, Цзянси, а также с городом центрального подчинения Чунцин.

В 2025 году в международную повестку включились и нижегородские муниципалитеты. Так, Вознесенский округ установил побратимские связи с китайскими городами Инин и Чанфэн (город Хэфэй).

Одним из значимых событий стало прибытие в регион делегации КНР во главе с Чэнь Вэньцином — членом Политбюро и Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК. В ходе встречи с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Глебом Никитиным обсуждались перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере, образовании и торговле.

Особое внимание в 2025 году было уделено образовательным связям. Нижегородские вузы продолжают активное взаимодействие с более чем 45 китайскими университетами. В регионе обучается свыше 100 тысяч студентов, из которых около 7 тысяч — иностранцы из 130 стран мира, включая более 500 студентов из Китая.

Культурные и туристические обмены также получили новое развитие. Так, в мае был организован ознакомительный тур для представителей туристической отрасли из городов-побратимов Хэфэй и Цзинань. Гости посетили исторические города по маршруту Москва — Нижний Новгород и приняли участие в туристическом форуме "Открывая Нижний" (18+).

Кроме того, в сфере здравоохранения было заключено соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областной детской клинической больницей и Детской больницей провинции Цзянси. В рамках взаимодействия проведено более десяти мероприятий, посвящённых вопросам неонатальной хирургии, малоинвазивного лечения врожденных патологий, репродуктивного здоровья и реабилитации.

"Уверена, что наше сотрудничество с Китаем продолжит развиваться, открывая новые горизонты в образовании, туризме, культуре и других важных сферах. Вместе мы сможем достичь ещё больших результатов и укрепить дружеские связи", — отметила Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что 8% жителей Нижегородской области планируют изучать китайский язык в 2026 году.