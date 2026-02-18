На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 15:18
Эксклюзив
Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов
18 февраля 2026 15:00
Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине
18 февраля 2026 13:45
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий"
18 февраля 2026 13:07
Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей
18 февраля 2026 12:48
Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе
18 февраля 2026 11:23
Эксклюзив
Еще 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Почаинском овраге
18 февраля 2026 11:00
Налогообложение для нижегородского бизнеса предлагают упростить с 2027 года
18 февраля 2026 10:51
Нижегородцы смогут присоединиться к Форуму будущих технологий онлайн
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
18 февраля 2026 09:42
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу
Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов

18 февраля 2026 15:18 Экономика
Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин на заседании комитета по экономике ЗСНО 18 февраля, передает НИА "Нижний Новгород".

Старостин подчеркнул, что вклад Нижегородской области во внешнеторговый оборот России можно считать большим, поскольку в целом по стране этот показатель составляет 700 млрд долларов.

Вместе с тем, зампредседателя нижегородского правительства признал наличие определенных проблем. Так, по итогам 2024 года падение экспорта в регионе составило 10,9%, данные за 2025 год в настоящее время уточняются.

"Настало время для корректировки подходов, есть вещи, которые не показывают эффективности во внешнеэкономической деятельности региона", - подчеркнул он.

По словам Старостина, в планах области дальнейшее расширение сотрудничества со странами Африки, Латинской Америки и Ближнего востока. В первую очередь, это Бразилия, Египет, Китай, ОАЭ и ряд других стран.

"Если по итогам 2025 году мы сможем остановить падение экспорта, то это можно будет считать нашей небольшой победой", - подчеркнул Старостин.

Он также добавил, что область будет задействовать все имеющиеся инструменты для укрепления партнерских отношений с дружественными странами.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2026 года Нижегородская область отправила на экспорт более 10,7 тысячи тонн сельхозпродукции и более 2,5 тысячи кубометров древесины. Кроме того, Нижний Новгород поставил для Китая 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого.

Теги:
бизнес Международное сотрудничество Экспорт
