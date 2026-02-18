Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин на заседании комитета по экономике ЗСНО 18 февраля, передает НИА "Нижний Новгород".

Старостин подчеркнул, что вклад Нижегородской области во внешнеторговый оборот России можно считать большим, поскольку в целом по стране этот показатель составляет 700 млрд долларов.

Вместе с тем, зампредседателя нижегородского правительства признал наличие определенных проблем. Так, по итогам 2024 года падение экспорта в регионе составило 10,9%, данные за 2025 год в настоящее время уточняются.

"Настало время для корректировки подходов, есть вещи, которые не показывают эффективности во внешнеэкономической деятельности региона", - подчеркнул он.

По словам Старостина, в планах области дальнейшее расширение сотрудничества со странами Африки, Латинской Америки и Ближнего востока. В первую очередь, это Бразилия, Египет, Китай, ОАЭ и ряд других стран.

"Если по итогам 2025 году мы сможем остановить падение экспорта, то это можно будет считать нашей небольшой победой", - подчеркнул Старостин.

Он также добавил, что область будет задействовать все имеющиеся инструменты для укрепления партнерских отношений с дружественными странами.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2026 года Нижегородская область отправила на экспорт более 10,7 тысячи тонн сельхозпродукции и более 2,5 тысячи кубометров древесины. Кроме того, Нижний Новгород поставил для Китая 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого.