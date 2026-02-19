Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №1. Причиной стала техническая неисправность машины с автономным ходом, сообщили в ЦРТС.
Кроме того, изменения затронули маршрут №10. Из‑за неполадок в работе контактной сети троллейбусы следуют только до остановки "Тоннель Московского вокзала".
Ранее сообщалось, что в Выксе временно отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей.
