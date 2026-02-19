Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 11:16
Нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно
19 февраля 2026 10:50
Метростроевцы готовят монолитное основание для спецтехники на улице Горького
19 февраля 2026 10:49
Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах
19 февраля 2026 10:42
Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде
19 февраля 2026 10:39
Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна
19 февраля 2026 09:34
Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России
19 февраля 2026 09:16
Два рейса в Москву отменили в нижегородском аэропорту из-за непогоды
19 февраля 2026 07:02
Нижегородцам станет доступнее передовая технология лечения болезней сердца
18 февраля 2026 19:32
Нижегородцы могут получить грантовую поддержку за победу в конкурсе "Студенческий стартап"
18 февраля 2026 18:34
Клуб директоров по персоналу НАПП обсудил кадровые вопросы
Общество

Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде

19 февраля 2026 10:42 Общество
Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №1. Причиной стала техническая неисправность машины с автономным ходом, сообщили в ЦРТС.

Кроме того, изменения затронули маршрут №10. Из‑за неполадок в работе контактной сети троллейбусы следуют только до остановки "Тоннель Московского вокзала".

Ранее сообщалось, что в Выксе временно отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Троллейбус ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2026 16:42
В Выксе отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей
17 февраля 2026 13:42
Нижегородская канатка изменит режим работы в февральские праздники
18 ноября 2025 14:28
Испытания троллейбуса "Ольгерд" завершились в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных