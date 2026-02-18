В Выксе отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей Общество

Фото: Александр Воложанин

В Выксе временно отменили автобусы в Навашино и Арзамас. Такое решение принято из‑за дефицита водителей: для одновременного выполнения всех рейсов кадров просто не хватает.

"Высвобождающиеся водители будут перераспределены на выксунские маршруты для обеспечения стабильности перевозок внутри округа", - пояснили в местной администрации.

До Навашина по‑прежнему можно доехать рейсами "Выкса – Муром" и "Выкса – Нижний Новгород". Автобус "Выкса – Нижний Новгород" следует без остановок по территории Выксы, а в Навашине делает остановку на автовокзале.

Автобусы маршрута "Выкса – Муром", обслуживаемые Выксунским ПАП, отправляются от автовокзала и проходят по всем городским остановкам — через улицу Ленина, Красные Зори, Мотмос, а по отдельным рейсам с заездом в с.п. Дружба. В Навашине предусмотрена остановка на местном автовокзале.

Ранее сообщалось, что с похожими проблемами с транспортом столкнулись и жители Чкаловска. Из-за сокращения водительского состава в округе отменили сразу несколько междугородних автобусов.