Более 30 вебинаров об использовании маркировки "Честный знак" пройдут в марте

Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
27 февраля 2026 15:33 Экономика
Фото: Александр Воложанин

Нижегородские производители и торговые организации могут принять участие в бесплатном обучении по работе с маркировкой разных групп товаров. В марте состоится более 30 вебинаров на онлайн-платформе «Честный знак».

Система «Честный знак» обеспечивает прозрачность движения товаров на всех этапах, от производителя до потребителя, и предоставляет полную информацию о продукте.

«Вебинары будут полезны предпринимателям и торговым организациям. Во время обучения эксперты подробно разберут актуальные изменения и технические требования национальной системы. В марте состоятся вебинары, посвящённые маркировке ветеринарных товаров, растворимых завариваемых напитков, игр и игрушек, а также особенностям импорта и экспорта сладостей и кондитерских изделий, круп, макарон и муки. Кроме того, запланирован практикум по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии», - рассказал министр промышленности, торговли и предприниматели Максим Черкасов.

Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться для участия в них можно на сайте.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняют инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в Центре маркировки при личном обращении по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 и по телефону: 8 (831) 435-17-00, а также в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в муниципалитетах при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94. 

Кроме того, эксперты Центра маркировки и регионального центра «Мой бизнес», а также регионального Минпрома проводят онлайн-консультации на базе национального мессенджера MAX.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных