У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана

НИА Нижний Новгород представляет интернет-конференцию Марка Сартана

Фото: пресс-служба Школы 800

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию директора Школы 800 Марка Сартана. 

Тема такая: "Приемная кампания на 2026-2027 учебный год. Как стать учеником Школы 800?"

В рамках интернет-конференции директор Школы 800 Марк Сартан ответит на вопросы читателей о том, как подать заявку на поступление, какие экзамены нужно сдавать кандидатам в 5-8 и 10-е классы, и почему прописка ребенка не имеет значения.

Вопросы спикеру принимаются до 28 февраля по ссылке

Теги:
Образование Школа 800
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
