НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана

Фото:
НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию директора Школы 800 Марка Сартана.
Тема такая: "Приемная кампания на 2026-2027 учебный год. Как стать учеником Школы 800?"
В рамках интернет-конференции директор Школы 800 Марк Сартан ответит на вопросы читателей о том, как подать заявку на поступление, какие экзамены нужно сдавать кандидатам в 5-8 и 10-е классы, и почему прописка ребенка не имеет значения.
Вопросы спикеру принимаются до 28 февраля по ссылке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+