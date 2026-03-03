Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Экономика

Опубликован режим работы Сбера 7-9 марта

03 марта 2026 11:16 Экономика

Сбер поздравляет россиянок с наступающим Международным женским днем и сообщает о режиме работы своих отделений в период 7–9 марта 2026 года.

7 марта (суббота) открыты все офисы, которые по графику работают в субботу.

8 марта (воскресенье) работают только некоторые дежурные офисы.

9 марта (понедельник) открыты все офисы, которые по графику работают в воскресенье.

У каждого офиса режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 7-9 марта будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день (7-9 марта), его можно внести до первого рабочего дня включительно (10 марта), просрочки при этом не будет.

Если срок действия вклада заканчивается 7 марта, его пролонгируют в штатном режиме. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 8 и 9 марта, перенесут на 10 марта.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. 

Банкоматы в зонах самообслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Общедоступные ― по режиму работы организации, где установлен банкомат. 

Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в режиме 24/7.

