Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор двум бывшим сотрудницам НИИ химии ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Женщины признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что с января 2024 года по март 2025 года осужденные работали заместителем директора и ведущим бухгалтером дирекции и общих служб института. Используя свои должности, они вносили в реестр платежей ложные сведения о стимулирующих выплатах сотрудникам. Суммы премий завышались по сравнению с указанными в служебных документах.

На основании этих данных начислялись увеличенные выплаты, которые затем перечислялись на счета подсудимых. Общий ущерб ННГУ превысил 2,5 млн рублей.

В суде женщины полностью признали вину, раскаялись и возместили причиненный ущерб.

Каждой из них назначено по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф по 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель регионального отделения "Народного фронта" Андрей Жильцов получил 2 года за мошенничество с субсидией.