Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями

Фото:
Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор двум бывшим сотрудницам НИИ химии ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Женщины признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В суде установлено, что с января 2024 года по март 2025 года осужденные работали заместителем директора и ведущим бухгалтером дирекции и общих служб института. Используя свои должности, они вносили в реестр платежей ложные сведения о стимулирующих выплатах сотрудникам. Суммы премий завышались по сравнению с указанными в служебных документах.
На основании этих данных начислялись увеличенные выплаты, которые затем перечислялись на счета подсудимых. Общий ущерб ННГУ превысил 2,5 млн рублей.
В суде женщины полностью признали вину, раскаялись и возместили причиненный ущерб.
Каждой из них назначено по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф по 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что экс-руководитель регионального отделения "Народного фронта" Андрей Жильцов получил 2 года за мошенничество с субсидией.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+