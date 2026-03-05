Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 16:02
Нижегородца посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой
04 марта 2026 15:27
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев
04 марта 2026 14:40
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП
04 марта 2026 14:02
Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов
Происшествия

Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями

05 марта 2026 09:37 Происшествия
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями

Фото: Александр Воложанин

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор двум бывшим сотрудницам НИИ химии ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Женщины признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре. 

В суде установлено, что с января 2024 года по март 2025 года осужденные работали заместителем директора и ведущим бухгалтером дирекции и общих служб института. Используя свои должности, они вносили в реестр платежей ложные сведения о стимулирующих выплатах сотрудникам. Суммы премий завышались по сравнению с указанными в служебных документах.  

На основании этих данных начислялись увеличенные выплаты, которые затем перечислялись на счета подсудимых. Общий ущерб ННГУ превысил 2,5 млн рублей.  

В суде женщины полностью признали вину, раскаялись и возместили причиненный ущерб.  

Каждой из них назначено по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф по 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель регионального отделения "Народного фронта" Андрей Жильцов получил 2 года за мошенничество с субсидией.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

