Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией

Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией

Экс-руководитель регионального отделения "Народного фронта" Андрей Жильцов выслушал приговор по делу о мошенничестве с субсидией на развитие волонтерства. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском райсуде, фигурант признан виновным 2 марта.

Жильцова задержали в октябре 2025 года. В 2023 году "Нижегородская служба добровольцев", которой он руководил, получила грант на развитие волонтерства в размере 6 млн рублей. Однако освоено было лишь 2,5 млн рублей. Оставшуюся сумму руководитель присвоил. 

На одном из судебных заседаний фигурант полностью признал свою вину и раскаялся. Сказал, что попал в сложную жизненную ситуацию, вот и пришлось воспользоваться бюджетными деньгами. 

Более того, Жильцов полностью компенсировал причиненный ущерб (выплатил все 3,5 млн рублей). В итоге у властей больше нет к нему претензий.

Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Московский районный суд заключил под стражу главу нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева. Он обвиняется в получении крупной взятки. 

 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных