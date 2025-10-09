Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Сотрудниц нижегородского вуза осудят за присвоение премий на 2,5 млн рублей

09 октября 2025 17:45 Происшествия
Сотрудниц нижегородского вуза осудят за присвоение премий на 2,5 млн рублей

Двух сотрудниц нижегородского университета обвинили в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Нижегородской области.

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025-го женщины, используя служебное положение, вносили в реестры выплат стимулирующего характера ложные сведения. Размер начислений в документах искусственно завышался, после чего на основании этих данных сотрудникам университета производились повышенные выплаты.

Разницу между реальной и указанной суммой обвиняемые присваивали себе. Общий ущерб составил превысил 2,5 млн рублей.

Незаконную схему выявили следователи СК совместно с оперативниками МВД. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Во время расследования фигурантки полностью возместили причиненный ущерб. Следственные действия завершены, материалы дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой в Советском районе Нижнего Новгорода, направлены в суд.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что перед судом предстанут замдиректора по финансам и бухгалтер. Им грозит до 10 лет колонии. 

Ранее сообщалось, что экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения. Она проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий. 

Ранее сообщалось, что экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения. Она проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий.

