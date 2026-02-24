Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
24 февраля 2026 19:38
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области
24 февраля 2026 18:00
Инспекторов Гостехнадзора уличили в выдаче прав за взятки в Арзамасе
24 февраля 2026 17:20
Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера
24 февраля 2026 16:29
Руководство нижегородского Агентства гостеприимства обвинили в растрате
24 февраля 2026 12:43
Организатора незаконной миграции посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 08:54
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича
23 февраля 2026 18:40
Стало известно о фейковом аккаунте главы нижегородского Дома народного единства
23 февраля 2026 15:43
Бастрыкин потребовал отчет по дому в Ждановском
23 февраля 2026 11:45
Ребенок попал в больницу после ДТП около Богородска
23 февраля 2026 10:40
Иномарка сбила двух пешеходов в Семенове
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области

24 февраля 2026 19:38 Происшествия
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области

Борская прокуратура утвердила обвинение против гендиректора ООО "ТриоТранс", подозреваемого в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. 

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый, являясь руководителем компании, использовал свое должностное положение, чтобы похитить более 1,5 млн рублей, принадлежащих НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД". Эти средства были выделены на капитальный ремонт многоквартирного дома в деревне Редькино, но обязательства по ремонту были выполнены не полностью.

Несмотря на это, обвиняемый представил заказчику поддельные документы о завершении ремонта и справки о полной оплате выполненных работ, заведомо зная, что работы выполнены не в полном объеме.

Уголовное дело передано в Борский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что жителя Семенова в Нижегородской области заключили под стражу по делу о мошенничестве на 16 млн рублей.

Борский г.о. Мошенничество Прокуратура
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных