Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области Происшествия

Борская прокуратура утвердила обвинение против гендиректора ООО "ТриоТранс", подозреваемого в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый, являясь руководителем компании, использовал свое должностное положение, чтобы похитить более 1,5 млн рублей, принадлежащих НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД". Эти средства были выделены на капитальный ремонт многоквартирного дома в деревне Редькино, но обязательства по ремонту были выполнены не полностью.

Несмотря на это, обвиняемый представил заказчику поддельные документы о завершении ремонта и справки о полной оплате выполненных работ, заведомо зная, что работы выполнены не в полном объеме.

Уголовное дело передано в Борский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что жителя Семенова в Нижегородской области заключили под стражу по делу о мошенничестве на 16 млн рублей.