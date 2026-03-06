Налоговая закрыла проект туристического центра Михалкова в Нижегородской области

Фото:
Налоговая закрыла проект турцентра кинорежиссера Никиты Михалкова в Нижегородской области.
Мэтр отечественного кинематографа в течение нескольких лет планировал создать туристический центр на площадке, где проходили съемки фильма "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (18+) в Нижегородской области. Проект задумывался как патриотический и должен был знакомить посетителей с историей российской армии.
Для его реализации в 2016 году Михалков зарегистрировал компанию ООО "Цитадель". Через нее планировалось привлечь финансирование на создание тематического комплекса.
По замыслу режиссера, будущий центр должен был стать не только туристическим объектом, но и образовательной площадкой. Посетители могли бы гулять среди сохранившихся декораций фильма, а также узнавать больше о военной истории России.
Кроме того, на территории комплекса предполагалось проводить мастер-классы для студентов. Для участников таких занятий планировали построить отдельное общежитие.
Общую стоимость проекта Михалков оценивал примерно в 7 млрд рублей. В поисках инвесторов он представил инициативу на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Однако привлечь ни частные, ни государственные средства тогда не удалось.
После этого режиссер перестал публично говорить о проекте.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", теперь налоговые органы Нижегородской области ликвидировали ООО "Цитадель". Причиной стало то, что компания на протяжении десяти лет не вела никакой деятельности.
Ранее сообщалось, что у нижегородцев арестовали имущество на 15 млн рублей за долги по налогам.
