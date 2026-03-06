Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Налоговая закрыла проект туристического центра Михалкова в Нижегородской области

06 марта 2026 11:27
Налоговая закрыла проект туристического центра Михалкова в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Налоговая закрыла проект турцентра кинорежиссера Никиты Михалкова в Нижегородской области.

Мэтр отечественного кинематографа в течение нескольких лет планировал создать туристический центр на площадке, где проходили съемки фильма "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (18+) в Нижегородской области. Проект задумывался как патриотический и должен был знакомить посетителей с историей российской армии.

Для его реализации в 2016 году Михалков зарегистрировал компанию ООО "Цитадель". Через нее планировалось привлечь финансирование на создание тематического комплекса.

По замыслу режиссера, будущий центр должен был стать не только туристическим объектом, но и образовательной площадкой. Посетители могли бы гулять среди сохранившихся декораций фильма, а также узнавать больше о военной истории России.

Кроме того, на территории комплекса предполагалось проводить мастер-классы для студентов. Для участников таких занятий планировали построить отдельное общежитие.

Общую стоимость проекта Михалков оценивал примерно в 7 млрд рублей. В поисках инвесторов он представил инициативу на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Однако привлечь ни частные, ни государственные средства тогда не удалось.

После этого режиссер перестал публично говорить о проекте.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", теперь налоговые органы Нижегородской области ликвидировали ООО "Цитадель". Причиной стало то, что компания на протяжении десяти лет не вела никакой деятельности.

Ранее сообщалось, что у нижегородцев арестовали имущество на 15 млн рублей за долги по налогам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

