Суд перевел политтехнолога Михаила Халугу под домашний арест Происшествия

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд изменил меру пресечения политтехнологу Михаилу Халуге и перевел его под домашний арест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

Постановление было принято 19 февраля. Халуга будет находиться под домашним арестом до 4 апреля 2026 года включительно.

Напомним, Халугу, курировавшего избирательную кампанию в думу Дзержинска, арестовали в июне 2025 года. Сначала его подозревали в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Но потом следствие переквалифицировало предъявленное ему обвинение. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также двумя эпизодами по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве, в том числе совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также с использованием служебного положения.

В январе появилась информация о задержании депутата дзержинской думы Евгения Монахова. Однако в городском парламенте ее не подтвердили, а официального сообщения от следственных или надзорных органов не поступало.