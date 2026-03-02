Суд перевел политтехнолога Михаила Халугу под домашний арест

Фото:
Московский районный суд изменил меру пресечения политтехнологу Михаилу Халуге и перевел его под домашний арест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.
Постановление было принято 19 февраля. Халуга будет находиться под домашним арестом до 4 апреля 2026 года включительно.
Напомним, Халугу, курировавшего избирательную кампанию в думу Дзержинска, арестовали в июне 2025 года. Сначала его подозревали в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Но потом следствие переквалифицировало предъявленное ему обвинение. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также двумя эпизодами по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве, в том числе совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также с использованием служебного положения.
В январе появилась информация о задержании депутата дзержинской думы Евгения Монахова. Однако в городском парламенте ее не подтвердили, а официального сообщения от следственных или надзорных органов не поступало.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+