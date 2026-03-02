Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 марта 2026 18:49
Эксклюзив
Суд перевел политтехнолога Михаила Халугу под домашний арест
02 марта 2026 18:16
Чиновника в Чкаловске заподозрили в хищении 2,8 млн рублей из бюджета
02 марта 2026 17:24
Казанцы закупали у нижегородцев компоненты ядовитого спирта
02 марта 2026 17:11
Подгоревшая еда унесла жизнь пенсионера в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 16:50
Эксклюзив
Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией
02 марта 2026 16:39
Эксклюзив
Мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год
02 марта 2026 16:14
Эксклюзив
Глава Дома народного единства Роман Кошелев арестован по делу о взятке
02 марта 2026 15:28
Полиция возбудила 140 дел о дропперстве в Нижегородской области
02 марта 2026 13:00
Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору
02 марта 2026 12:27
Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове
Происшествия

Суд перевел политтехнолога Михаила Халугу под домашний арест

02 марта 2026 18:49 Происшествия
Суд перевел политтехнолога Михаила Халугу под домашний арест

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд изменил меру пресечения политтехнологу Михаилу Халуге и перевел его под домашний арест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда. 

Постановление было принято 19 февраля. Халуга будет находиться под домашним арестом до 4 апреля 2026 года включительно. 

Напомним, Халугу, курировавшего избирательную кампанию в думу Дзержинска, арестовали в июне 2025 года. Сначала его подозревали в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Но потом следствие переквалифицировало предъявленное ему обвинение. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также двумя эпизодами по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве, в том числе совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также с использованием служебного положения.

В январе появилась информация о задержании депутата дзержинской думы Евгения Монахова. Однако в городском парламенте ее не подтвердили, а официального сообщения от следственных или надзорных органов не поступало. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Суд
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2026 16:50
Эксклюзив
Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией
02 марта 2026 16:14
Эксклюзив
Глава Дома народного единства Роман Кошелев арестован по делу о взятке
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных