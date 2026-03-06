Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя

Фото:
Огромная пробка образовалась в Ленинском районе Нижнего Новгорода из-за ДТП, которое произошло днем 6 марта. По словам очевидцев, на улице Новикова-Прибоя столкнулись пять машин.
Предварительно, водителя одного автомобиля занесло, и он собрал паровозик.
Движение затруднено не только на улице Новикова-Прибоя, но и на прилегающих улицах.
В ГАИ инцидент пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что на улице Новикова-Прибоя сделают выделенную полосу для общественного транспорта.
