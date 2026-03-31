Гибель двух человек на пожаре в Ленинском районе закончилась уголовным делом

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело после гибели двух человек при пожаре.

Следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по Нижегородской области начал расследование по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Согласно предварительным данным, 31 марта в жилом доме на улице Таганской произошёл пожар. Когда огонь был потушен, в квартире обнаружили тела мужчины и женщины.

Для выяснения причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, уточнили в СУ СК.

Ранее была названа предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём со стороны погибших.