В МЧС назвали предварительную причину смертельного пожара в Ленинском районе

Сегодня утром на улице Таганской в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар. К тушению возгорания в квартире было привлечено 25 человек и 6 единиц спецтехники.
В одной из комнат были обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты пришли к предварительному выводу, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём со стороны погибших.
Ранее сообщалось, что три фуры сгорели на стоянке грузового транспорта в Дзержинске.
