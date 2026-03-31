В МЧС назвали предварительную причину смертельного пожара в Ленинском районе

Сегодня утром на улице Таганской в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар. К тушению возгорания в квартире было привлечено 25 человек и 6 единиц спецтехники.

В одной из комнат были обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты пришли к предварительному выводу, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём со стороны погибших.

